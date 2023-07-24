Ракам можуть зробити боляче, а Левам не варто піддаватися на провокації: гороскоп за картами Таро на 24 липня 2023 року

Карти Таро дозволяють краще пізнати себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 24 липня 2023 року розповідає, що Овнам слід стати більш енергійними, а Ракам можуть зробити боляче.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 24 липня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Туз жезлів"

Додайте енергії у свої дії. Займіться шаленим сексом. На роботі краще перепочиньте.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Попереду нові відкриття. Сміливо рухайтеся вперед у стосунках. На роботі сміливо заявляйте про себе.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Можливі обмеження. У стосунках можуть з'явитися певні випробування. На роботі краще заощаджувати кошти.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Трійка мечів"

Вам можуть зробити боляче. У стосунках може з'явитися третій. А на роботі краще остерігатися ворогів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Королева мечів"

Поводьтеся розумно. У стосунках не піддавайтеся на провокації. А на роботі просувайтеся вперед.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Башта"

Будувати щось нове можна лише на новому фундаменті. У стосунках все може змінитися. На роботі помізкуйте про запасний варіант.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Помірність"

Не переливайте з пустого в порожнє. У стосунках знайдіть баланс між почуттями та раціональністю. На роботі знайдіть золоту середину.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Королева жезлів"

Додайте вогню у всі сфери вашого життя. У стосунках дійте з пристрастю. На роботі проявіть професіоналізм.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Паж кубків"

Прислухайтеся до свого серця. У стосунках почуйте внутрішній голос. А на роботі сміливо рухайтеся вперед.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Перетворіться на вогонь та швидкість. У любові проявіть лідерські якості. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Імператор"

Варто почути свої бажання. У стосунках проявіть силу. А на роботі - професіоналізм.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Імператриця"

Розквітайте. У стосунках настав час вийти на новий рівень. А на роботі очікуйте результатів проєкту.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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