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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
551
Час на прочитання
3 хв

Ракам не варто гнатися за всім, а Скорпіонам потрібно піклуватися про баланс: гороскоп за картами Таро на 1 квітня 2025 року

Карти Таро дозволяють зрозуміти свій рух вперед.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро дозволяють краще прислухатися до себе / © ТСН.ua

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 1 квітня 2025 року розповідає, що Овнам слід замислитися про партнерство, а у Близнят розпочинається щасливий період. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 1 квітня для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

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Час замислитися про партнерство. У стосунках перейдіть на новий рівень. Шукайте однодумців на роботі. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Двійка кубків"

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У стосунках шукайте дружбу. А в дружбі прагніть любові. Долучіть друзів до спільної справи. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Десятка кубків"

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Починається щасливий період. Шукайте гармонію у коханні. А бізнес налагодиться. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сімка кубків"

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Не женіться за всім і одразу. У стосунках оберіть лише один шлях, а у робочих питаннях — один вектор руху. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Шістка жезлів"

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Рухайтеся вперед і вперед. У коханні очікуйте приємних сюрпризів, а на роботі — легких перемог. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Паж кубків"

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Прислухайтеся до голосу серця. У стосунках довіряйте своїй інтуїції. Додайте почуттів на роботі. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж жезлів"

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Розум — ваша основа. У любові обирайте розумний варіант розвитку подій. Проявіть інтелект у русі кар'єрними сходами. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Двійка пентаклів"

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Баланс — ось про що зараз треба піклуватися. У любові шукайте гармонію, а на роботі не переливайте з пустого в порожнє. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Закохані"

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Це карта, яку хочуть побачити всі. У стосунках сьогодні можна розчинитися в любові. А на роботі шукайте партнерів. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка мечів"

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Ви знаєте, як діяти. У стосунках може бути боляче. А на роботі нових здобутків доведеться досягати розумом-мечем. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Сімка жезлів"

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Доведеться захищати своє. У коханні бийтеся за любов. А на роботі захищайте свою позицію. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

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Попереду — труднощі. Закрийте своє серце від болю у стосунках. А в робочих моментах доведеться заощаджувати. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

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