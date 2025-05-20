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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
522
Час на прочитання
3 хв

Ракам не варто стримувати себе, а Овнам не слід поспішати: гороскоп за картами Таро на 20 травня 2025 року

Дізнайтеся, які підказки карт Таро чекають на ваш знак зодіаку 20 травня 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Таро — це не тільки ворожіння, а насамперед — мова символів. Кожна карта — двері до глибинної правди, яку ми, можливо, боїмося побачити. Вона показує не майбутнє як фатум, а потенціал, який можна реалізувати — або втратити. На 20 травня енергії дня різнобарвні: хтось отримає поштовх до дії, а хтось — пораду зупинитися і подумати.

Овен (21.03–19.04) — карта «Сімка пентаклів»

Час переглянути результати. Ви щось посіяли — а що проростає? Ця карта про терпіння і внутрішній перегляд досягнень.

Порада: не поспішайте діяти. Дозвольте справам дозріти.

Телець (20.04–20.05) — карта «Лицар кубків»

День під знаком романтики, емоційної щирості та інтуїції. Можлива приємна зустріч або гарна звістка.

Порада: ідіть за серцем, навіть якщо розум опирається.

Близнюки (21.05–21.06) — карта «П’ятірка мечів»

Уникайте конфліктів, особливо дріб’язкових. Можлива ситуація, де доведеться вибирати — бути правим чи бути в мирі.

Порада: не грайте в ігри, які ведуть у порожнечу.

Рак (22.06–22.07) — карта «Туз жезлів»

Потужний імпульс до нових починань. День для запуску чогось сміливого, що давно зріло всередині.

Порада: не стримуйте себе. Натхнення — ваш союзник.

Лев (23.07–22.08) — карта «Королева пентаклів»

Енергія стабільності, турботи й практичності. Гарний день для фінансових рішень або догляду за тілом і простором.

Порада: робіть кроки до комфорту, але з мудрістю.

Діва (23.08–22.09) — карта «Дурень»

Нульовий аркан — символ нових початків. День відкриттів, легкості, можливої непередбачуваності.

Порада: дозвольте собі не знати. Ваша відкритість — ключ.

Терези (23.09–22.10) — карта «Четвірка кубків»

Невдоволення або емоційне виснаження можуть перекривати реальні можливості. Щось поруч — але ви цього не бачите.

Порада: зробіть паузу. Подивіться на ситуацію з іншого боку.

Скорпіон (23.10–21.11) — карта «Десятка мечів»

Карта завершення. Щось добігає кінця — можливо, болісно, але з очищенням і можливістю відродження.

Порада: дозвольте завершитися тому, що вже себе вичерпало.

Стрілець (22.11–21.12) — карта «Шістка жезлів»

Час святкувати перемоги. Навіть маленькі. Вас бачать, цінують, і це варто прийняти.

Порада: вийдіть на сцену. Ви заслуговуєте на визнання.

Козоріг (22.12–19.01) — карта «Маг»

Потужний день для дій. У вас є все для реалізації задуманого. Дійте з волею, фокусом і усвідомленням.

Порада: не чекайте дозволу. Ви — власна сила.

Водолій (20.01–18.02) — карта «Сімка кубків»

Можлива спокуса піти в ілюзії або фантазії. Проте серед варіантів є і той, що справді для вас.

Порада: мрійте, але не втрачайте реальність.

Риби (19.02–20.03) — карта «Суд»

День пробудження. Може прийти розуміння, якого ви давно потребували. Карта другого шансу.

Порада: дослухайтесь до поклику. Ви вже готові перейти далі.

20 травня — день, коли Таро відкриває двері до переоцінки, чесності з собою і нових стартів. У картах багато змін, завершень і можливостей, які стають доступними, якщо не уникати правди. Слухайте символи, і вони підкажуть, куди рухатися.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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