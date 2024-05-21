Ракам потрібно бути більш розважливими, а Дівам варто остерігатися ворогів: гороскоп за картами Таро на 21 травня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 травня 2024 року розповідає, що Козороги можуть розчинитися у коханні, а Левам варто опанувати їхню силу.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 травня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Постійно рухайтеся вперед. У стосунках працюйте над розвитком. У розв'язанні робочих ситуацій проявіть активність.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Остерігайтеся проблем. У коханні буде боляче. А на роботі очікуйте нових викликів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Шістка мечів"

Не загрузайте у побуті. У любові не перекладайте все на плечі другої половинки. У кар'єрі розраховуйте тільки на себе.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Будьте розважливими. У стосунках дослухайтеся до поради мудрої жінки. На роботі замисліться над новим фінансовим проєктом.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Імператор"

Опануйте свою силу. У стосунках продемонструйте характер. У русі кар'єрними сходами варто не зупинятися.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Ви можете розчаруватися у власних переконаннях. У любові вас може заполонити гіркота втрати. На роботі остерігайтеся ворогів.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Башта"

Пам'ятайте про те, що все змінюється. У стосунках будьте обережними. На роботі краще візьміть відгул.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Король пентаклів"

Справи мають покращитися. У стосунках оберіть ціль і почніть відкладати кошти разом. На роботі вимагайте премію.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Туз жезлів"

Покажіть вашу енергію. У ліжку спробуйте щось нове. А на роботі продемонструйте професійність.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз кубків"

Розчиніться у коханні. У стосунках прагніть більшого. А на роботі можете увімкнути емоції.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Четвірка мечів"

Вам потрібен перепочинок. У стосунках — підіть на побачення. А на роботі варто піти у відпустку.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Імператриця"

Працюйте далі та отримаєте хороший результат. Стосунки можуть принести плоди. На роботі проявіть професіоналізм.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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