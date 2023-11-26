Ракам слід працювати над власними комплексами, а в Левів покращиться ситуація: гороскоп за картами Таро на 26 листопада

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 26 листопада 2023 року розповідає, що Близнят можуть образити, а Діви втомилися.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 26 листопада 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Королева кубків"

Розкрийте свій потенціал. У любові дійте відкрито. На роботі прислухайтеся до інтуїції.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Ви берете на себе більше, ніж можете подолати. У стосунках вас очікують випробування. На роботі буде важко.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Трійка мечів"

Вас можуть образити. У стосунках вас очікують нові виклики. А на роботі приховайте ваші почуття.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Місяць"

Приховане може стати явним. У любові працюйте над власними комплексами. На роботі страхи можуть вилізти на поверхню.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Ситуація покращується. У стосунках відкрийте свої почуття. На роботі час трішки перепочити.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Ви втомилися. У стосунках буде нелегко. У русі кар'єрними сходами час перепочити.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Трійка кубків"

Святкуйте маленькі перемоги. У стосунках насолоджуйтеся успіхом. На роботі не забувайте про відпочинок.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Лицар жезлів"

Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках йдіть назустріч другій половинці. На роботі поважайте свою позицію.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сонце"

Вам світить сонце. У стосунках не варто сваритися. А у русі кар'єрними сходами зараз немає перешкод.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Ви отримуєте маленькі, але винагороди. У стосунках очікуйте на сюрпризи. А на роботі сподівайтеся на премію.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Король мечів"

Пробуйтеся зм'якшити ваш характер. У стосунках покажіть ваше добре серце. А на роботі сміливо рухайтеся вперед.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Десятка кубків"

Насолоджуйтеся тим, що у вас є. У любові час розслабитися. А на роботі візьміться за новий проєкт.

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