Ракам слід працювати з почуттями, а Левів очікують зміни: гороскоп за картами Таро на 11 вересня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 11 вересня 2024 року розповідає, що на Терез очікують випробування, а Скорпіонам не варто ображати другу половинку.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 11 вересня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Двійка кубків"

Зараз важко. Але ви знаєте, що робити у стосунках у майбутньому. На роботі рухайтеся вперед.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Колісниця"

Потрібно змінювати обставити. У стосунках вирушайте в романтичну подорож. А на роботі очікуйте на відпустки.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Час укладати угоди та виходити на новий рівень. У стосунках сподівайтеся на покращення. На роботі завойовуйте нові висоти.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Король кубків"

Працюйте зі своїм почуттями. На роботі прислухайтеся до голосу серця. А у стосунках - до мудрих порад.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Очікуйте на зміни. Ніщо не стоїться на місці. У стосунках варто розвиватися. А на роботі замислитися над запасним планом.

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ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Шістка мечів"

Вашому серцю можуть зробити боляче. У стосунках будьте обережними. На роботі опирайтеся проблемам.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Вас очікують випробування. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі очікуйте на виклики.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Туз мечів"

Пробивайтеся до успіху за допомогою розуму. У стосунках не ображайте другу половинку. А на роботі працюйте ефективніше.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Туз кубків"

Пориньте у почуття. У стосунках насолоджуйтеся почуттями. На роботі додайте пристрасті у своїй справі.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Десятка мечів"

Буде важко. Але ви встанете. У любові вам не пощастить. На роботі краще перечекати важкий період.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Король пентаклів"

Справжні напрацювання потрібні всім. У стосунках покажіть на що ви здатні. А на роботі - проявіть професіоналізм.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Створюйте щось нове. У стосунках оберіть нову ціль для розвитку. А на роботі щосили просувайтеся вперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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