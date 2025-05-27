Руни / © ТСН

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Руни — це стародавні сакральні символи, які використовувалися не лише для письма, а й для пророкувань та духовної практики. Кожна руна несе унікальне значення та енергетику, допомагаючи краще зрозуміти себе та навколишній світ. Рунічний гороскоп на 27 травня 2025 року пропонує інсайти для кожного знаку зодіаку, ґрунтуючись на енергіях цього дня.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Руна: “Тейваз”

Ця руна символізує мужність, честь і лідерство. Сьогодні вам варто проявити рішучість у прийнятті важливих рішень. Не бійтеся брати на себе відповідальність — ваші дії принесуть позитивні результати.

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Телець (21 квітня — 20 травня)

Руна: “Феху”

“Феху” асоціюється з матеріальним добробутом і процвітанням. Цей день сприятливий для фінансових операцій і планування бюджету. Зосередьтеся на стабільності та збереженні ресурсів.

Близнюки (21 травня — 21 червня)

Руна: “Ансуз”

“Ансуз” пов'язана з комунікацією та знанням. Сьогодні ви можете отримати важливу інформацію або нові ідеї. Будьте відкриті до спілкування і навчання.

Рак (22 червня — 22 липня)

Руна: "Беркана”

“Беркана” символізує зростання та родинні зв'язки. Приділіть увагу сім'ї та домашнім справам. Це гарний час для налагодження стосунків і турботи про близьких.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Руна: “Соулу”

“Соулу” уособлює сонце, силу та енергію. Сьогодні ви відчуєте приплив життєвих сил і натхнення. Використайте цей день для творчості та самовираження.

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Діва (23 серпня — 22 вересня)

Руна: “Йера”

“Йера” означає врожай і результати праці. Ваші зусилля починають приносити плоди. Продовжуйте працювати над своїми цілями — успіх не за горами.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Руна: “Гебо”

“Гебо” символізує партнерство і взаємодію. Сьогодні сприятливий день для укладення угод і зміцнення стосунків. Пам'ятайте про баланс між давати і отримувати.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Руна: “Гагалаз”

“Гагалаз” асоціюється з раптовими змінами і трансформацією. Можливі несподівані події, які змусять вас переглянути свої плани. Прийміть зміни як можливість для зростання.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Руна: “Ейваз”

“Ейваз” символізує захист і внутрішню силу. Сьогодні варто зосередитися на особистому розвитку і духовному зростанні. Довіряйте своїй інтуїції.

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Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Руна: “Одал”

“Одал” пов'язана з родинною спадщиною і традиціями. Приділіть увагу своїм кореням і сімейним цінностям. Можливо, настав час відновити зв'язки з близькими.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Руна: “Кеназ”

“Кеназ” уособлює знання і просвітлення. Сьогодні ви можете отримати нові ідеї або знайти розв'язання давньої проблеми. Будьте відкриті до нових підходів.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Руна: “Лагуз”

“Лагуз” символізує інтуїцію і емоції. Прислухайтеся до своїх відчуттів і не ігноруйте внутрішній голос. Це гарний день для самопізнання і медитації.



27 травня 2025 року — день, коли варто прислухатися до себе і бути відкритими до нових можливостей. Руни підказують, що зміни можуть бути несподіваними, але вони ведуть до зростання і розвитку. Довіряйте своїй інтуїції і не бійтеся приймати важливі рішення.

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