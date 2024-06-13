Ракам варто бути обережними, а Левам - розкритися у стосунках: гороскоп за картами Таро на 13 червня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 13 червня 2024 року розповідає, що Ракам слід бути обережними, а Дівам - знайти опору.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 13 червня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Трійка кубків"

Святкуйте маленькі перемоги. У стосунках прагніть більшого. А на роботі не забувайте про корпоратив.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Іноді варто піти. Уникайте болю у стосунках. На роботі сховайте ваші почуття.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Лицар кубків"

Рухайтеся вперед. У стосунках довіряйте партнеру. На роботі сміливо рухайтеся вперед.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "П'ятірка мечіа"

Будьте обережні. У коханні вас можуть образити. На роботі пам'ятайте про своїх ворогів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Туз кубків"

Вас охоплять неймовірні почуття. Повністю розкрийтеся у стосунках. На роботі працюйте з емоціями.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Туз мечів"

Знайдіть опору. У коханні вийдіть на новий рівень. У русі кар'єрними сходами - знайдіть однодумців.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Вісім жезлів"

Рухайтеся вперед. У стосунках дійте активно. У робочих питаннях проявіть професіоналізм.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Двійка кубків"

Працюйте у парі. У любові не забувайте про дружбу. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Король мечів"

Будьте жорсткими. У коханні вам можуть зробити боляче. На роботі закаляйте характер.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не заганяйте себе самі у рамки. У стосунках накопичаться образи. На роботі краще перечекати випробування.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Самітник"

Час зробити паузу. У стосунках візьміть паузу. На роботі краще замислитися про відпустку.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Все складається якнайкраще. У коханні насолоджуйтеся щастям. У русі кар'єрними сходами рухайте вперед.

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