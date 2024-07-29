Ракам варто бути розважливими, а Овнам слід працювати над розвитком: гороскоп за картами Таро на 29 липня 2024 року

Карти Таро дозволяють подивитись на ситуацію під іншим кутом зору

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 29 липня 2024 року розповідає, що Козороги можуть розчинитися у коханні, а Левам варто опанувати їхню силу.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 29 липня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Постійно рухайтеся вперед. У стосунках працюйте над розвитком. У розв'язанні робочих ситуацій проявіть активність.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Остерігайтеся проблем. У коханні буде боляче. А на роботі очікуйте нових викликів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Шістка мечів"

Не загрузайте у побуті. У любові не перекладайте все на плечі другої половинки. У кар'єрі розраховуйте тільки на себе.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Будьте розважливими. У стосунках прислухайтеся до поради мудрої жінки. На роботі замисліться над новим фінансовим проєктом.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Імператор"

Опануйте свою силу. У стосунках продемонструйте характер. У русі кар'єрними сходами варто не зупинятися.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Ви можете розчаруватися у власних переконаннях. У любові вас може заполонити гіркота втрати. На роботі остерігайтеся ворогів.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Башта"

Пам'ятайте про те, що все змінюється. У стосунках будьте обережними. На роботі краще візьміть відгул.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Король пентаклів"

Справи мають покращитися. У стосунках оберіть ціль і почніть відкладати кошти разом. На роботі вимагайте премію.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Туз жезлів"

Покажіть вашу енергію. У ліжку спробуйте щось нове. А на роботі продемонструйте професійність.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз кубків"

Розчиніться у коханні. У стосунках прагніть більшого. А на роботі можете увімкнути емоції.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Четвірка мечів"

Вам потрібний перепочинок. У стосунках — підіть на побачення. А на роботі варто піти у відпустку.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Імператриця"

Працюйте далі та отримаєте хороший результат. Стосунки можуть принести плоди. На роботі проявіть професіоналізм.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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