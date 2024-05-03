Ракам варто додати драйвовості на роботі, а Левам слід знайти баланс: гороскоп за картами Таро на 3 травня 2024 року

Карти Таро підказують, що робити далі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 3 травня 2024 року розповідає, що Тільцям варто проявити характер, а Ракам треба розкрити душу ширше.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 3 травня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Старанно працюйте та отримаєте результат. У стосунках варто довіряти партнеру у сфері фінансів. На роботі варто попросити премію.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Король мечів"

Потрібно проявити характер. У коханні не варто ображати одне одного. У робочих справах проявіть внутрішню міць.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Ситуація поліншиться. У стосунках ви отримаєте міцний фундамент. А на роботі варто розпочати новий проєкт.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Лицар кубків"

Відкрийте свою душу ширше. У коханні зануртеся в еротичні пригоди. Додайте драйвовості на роботі.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Справедливість"

Шукайте баланс. У стосунках врівноважте ваші думки та емоції. А на роботі дійте критично щодо себе.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Ієрофант"

Час стати відповідальним за своє життя. У стосунках дійте раціонально. А на роботі варто зайнятися юридичними питаннями.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від нових можливостей. Стосунки будуть вас надихати. А у русі кар'єрними сходами варто пошукати щось новеньке.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Потрібно заощаджувати. У стосунках не розкидайтеся грішми. На роботі наведіть лад у фінансах.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Розв'яжіть те, що зв'язує вас. Відкрийте очі на ваші стосунки. А на роботі боріться за свої ідеї.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Світ"

Шукайте гармонію. Насолоджуйтеся коханням. На роботі запропонуйте новий проєкт.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Королева мечів"

Захищайте власні позиції. У стосунках не робіть боляче другій половинці. У робочих ситуаціях проявіть інтелектуальний складник.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Ви рухаєтеся у правильному напрямку. У стосунках дослухайтеся до мудрих порад. Додайте активності на роботі.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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