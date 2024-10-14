Ракам варто насолоджуватися успіхом, а Левам можуть розбити серце: гороскоп за картами Таро на 14 жовтня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 14 жовтня 2024 року розповідає, що Овнам варто урівноважити тіло і розум, а Близнятам, - зрозуміти, що вони хочуть.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 14 жовтня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Маг"

Урівноважте ваші почуття та розум. У стосунках шукайте баланс. На роботі упевнено просувайтеся вперед.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Буде важко, але ви впораєтеся. У любові вас можуть образити. На роботі захищайте свої позиції.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Помірність"

Не каламутьте воду. У стосунках зрозумійте, що ви хочете. У русі кар'єрними сходами спочатку заспокойтеся, а тоді - дійте.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Насолоджуйтеся плодами свого успіху. У любові дозвольте трішки слабкості. На роботі завойовуйте нові вершини.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Трійка мечів"

У стосунках вам можуть розбити серце. Перевірте стосунки на наявність третього. На роботі остерігайтеся ворогів.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У любові з'являться страхи. А на роботі доведеться стикнутися віч-на-віч з комплексами.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Справи йдуть краще, ніж ви думаєте. У любові насолоджуйтеся щастям. На роботі працюйте гідно.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Імператор"

Ви зараз дуже сильні. Проявіть цю силу у стосунках. На роботі додайте професіоналізму.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Король жезлів"

Треба діяти. У стосунках додайте драйву. А на роботі - більшої активності.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Працюйте гідно та отримаєте результат. На роботі додайте активних зусиль. А над стосунками теж потрібно працювати.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Королева кубків"

Слід опанувати власні емоції. У стосунках спробуйте розслабитися. На роботі зробіть зусилля над собою.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Працюйте над почуттями та відчуттями. У стосунках прагніть балансу. На роботі не бійтеся висловлювати власну думку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.