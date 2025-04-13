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Ракам варто очікувати на щастя, а Левам слід бути обережними: гороскоп за картами Таро на 13 квітня 2025 року
Карти Таро дозволяють упевнитися у своїх переконаннях.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 13 квітня 2025 року розповідає, що Рибам треба бути обережними, а Тільцям - сміливо рухатися вперед.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 13 квітня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Шістка мечів"
Буде боляче. Остерігайтеся, щоб вам не розбили серце. На роботі очікуйте нових випробувань.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Сімка жезлів"
Сміливо рухайтеся. У стосунках додайте драйву, а на роботі слід бути більш енергійними.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Дев'ятка мечів"
Буде боляче. У стосунках потрібно зціпити зуби та щось вирішувати. На роботі остерігайтеся ворогів.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Дев'ятка кубків"
Прагніть щастя. У любові насолоджуйтеся щастям. У русі кар'єрними сходами не робіть зупинок.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Сімка мечів"
Вас намагатимуться обманути. Будьте обережними у стосунках. На роботі остерігайтеся конфліктів.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Колісниця"
Рух - це життя. У стосунках вирушайте у романтичну поїздку. А на роботі можливі відрядження.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Трійка пентаклів"
Гідно працюйте та отримаєте результат. У любові не забувайте про приємні сюрпризи. На роботі просіть премію.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Колесо Фортуни"
Все змінюється, варто бути готовим до змін. У стосунках ситуація зміниться. На роботі підготуйте запасний варіант дій.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Паж пентаклів"
Перед вами нові можливості. У любові пройдіть перевірку фінансами. На роботі шукайте новий фінансовий проєкт.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Король жезлів"
Рухайтеся вперед. У стосунках додайте пристрасті. А на роботі спробуйте стати лідером.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Десятка жезлів"
Не варто брати на себе все. У любові буде важко. На роботі очікуйте нових викликів.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "П'ятірка мечів"
Вас можуть обманути. У стосунках будьте обережними. А на роботі перевіряйте друзів та колег.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди здійснюються на 100%. Інформація досить часто носить розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.