Ракам варто працювати з компоксами, а Левам рухатися вперед: гороскоп за картами Таро на 21 грудня 2024 року

Карти Таро дозволяють краще себе зрозуміти.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 грудня 2024 року розповідає, що Рибам потрібно шукати баланс, а Стрільцям - додати пристрасті.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 грудня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Зірка"
Ситуація у вашому житті покращується. У стосунках додайте довіри. На роботі обдумайте план подальших дій.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Шістка кубків"
Довіряйте минулому, проте споглядайте у майбутнє. На роботі знайдіть гідних однодумців. А в любові не забувайте про дружбу.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Шістка жезлів"
Попереду - чергові перемоги. У стосунках опирайтеся проблемам. На роботі сміливо рухайтеся вперед.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Місяць"
Працюйте зі своїми комплексами. На роботі уникайте своїх страхів. На роботі подивіться у вічі випробуванням.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Колісниця"
Рухайтеся вперед. У стосунках очікуйте на зміни. На роботі уникайте співпраці з ворогами.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Королева мечів"
Розум - ось ваша основна зброя. Сміливо ним користуйтеся. На роботі пробирайте собі дорогу своїми знаннями.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Башта"
Очікуйте на кардинальні зміни. У стосунках помізкуйте над їх наслідками. На роботі замисліться про запасний варіант.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Лицар пентаклів"
Вам щастить. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи. На роботі заплануйте новий проєкт.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Туз жезлів"
Додайте пристрасті в усі сфери життя. На роботі не соромтеся проявляти енергійність. У стосунках час зайнятися пристрасним сексом.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Двійка жезлів"
Попереду - щось нове і незвідане. На роботі не бійтеся робити перший крок. У любові не варто зупинятися.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Королева кубків"
Час розібратися з власними емоціями. У стосунках варто обговорити ситуацію, що склалася з партнером або партнеркою. На роботі шукайте вірних колег.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Сила"
Шукайте баланс та гармонію. У стосунках виходьте на новий рівень. А на роботі започаткуйте щось нове.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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