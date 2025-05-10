Руни / © ТСН

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Руни — це древні символи, які використовувалися в германо-скандинавських культурах не лише як алфавіт, а й як інструмент для передбачення майбутнього та розуміння внутрішнього світу людини. Кожна руна має своє унікальне значення та енергетику, що дозволяє використовувати їх для самопізнання та прийняття рішень. Сьогодні, 10 травня 2025 року, ми розглянемо рунічний прогноз для кожного знака зодіаку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Руна: "Тейваз"

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Символізує мужність, силу волі та перемогу. Сьогодні вам слід зосередитися на досягненні цілей, не відволікаючись на дрібниці. Ваша рішучість допоможе подолати будь-які перешкоди.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Руна: "Феху"

Уособлює матеріальний добробут та нові починання. Це сприятливий день для фінансових рішень та інвестицій. Будьте відкриті до нових можливостей.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Руна: "Ансуз"

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Пов'язана з комунікацією та знанням. Зверніть увагу на інформацію, що надходить до вас сьогодні — вона може бути ключем до розв'язання важливого питання.

Рак (21 червня – 22 липня)

Руна: "Лагуз"

Символізує інтуїцію та емоційний потік. Прислухайтеся до своїх внутрішніх відчуттів; вони підкажуть правильний шлях у складній ситуації.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Руна: "Соулу"

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Уособлює енергію сонця та життєву силу. Сьогодні ваш ентузіазм та оптимізм можуть надихнути оточення. Використайте цей день для творчості та самовираження.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Руна: "Йера"

Символ циклічності та врожаю. Ваші зусилля починають приносити плоди. Продовжуйте працювати над своїми проєктами — результат не змусить себе чекати.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Руна: "Гебо"

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Уособлює партнерство та обмін. Сьогодні сприятливий день для зміцнення стосунків та укладання угод. Будьте відкриті до компромісів.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Руна: "Гагалаз"

Символізує трансформацію через випробування. Можливі несподівані події, які спонукатимуть до змін. Прийміть їх як можливість для особистого росту.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Руна: "Райдо"

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Пов'язана з подорожами та рухом. Це гарний час для планування поїздок або початку нового етапу в житті. Слідуйте за своїм покликом.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Руна: "Іса"

Уособлює зупинку та роздуми. Можливо, варто призупинити активні дії та переосмислити свої цілі. Використайте цей час для внутрішньої роботи.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Руна: "Ейваз"

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Символізує захист та стійкість. Ви можете зіткнутися з викликами, але ваша внутрішня сила допоможе їх подолати. Довіряйте собі.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Руна: "Манназ"

Уособлює людство та взаємодію. Сьогодні важливо звернути увагу на стосунки з оточенням. Співпраця та взаєморозуміння принесуть користь.

10 травня 2025 року руни вказують на необхідність внутрішньої роботи, переосмислення цілей та відкритість до змін. Прислухайтеся до себе та використовуйте енергії дня для особистого росту та гармонізації стосунків.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.