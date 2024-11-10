Ракам варто рухатися вперед, а Левам - опанувати себе: гороскоп за картами Таро на 10 листопада 2024 року

Карти Таро дозволяють покращити розуміння себе.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 10 листопада 2024 року розповідає, що Левам варто опанувати себе, а у Скорпіонів - попереду нові перспективи.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 10 листопада 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Королева мечів"
Будьте сильними. У стосунках потрібно діяти розумно. А на роботі пам'ятайте, що основна ваша зброя - це інтелект.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Ви отримаєте винагороду за свою діяльність. У стосунках варто раціонально використовувати кошти. На роботі дійте активніше.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Диявол"
Попереду - спокуси. На роботі потрібно більше співпрацювати з людьми. А у стосунках варто таки піддатися спокусам.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Закохані"
Рухайтеся назустріч одне одному. У стосунках прагніть більшої інтимності. На роботі слід знайти однодумців, з якими буде легко досягати мети.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Маг"
Опануйте себе. Збалансуйте почуття та інтелект у стосунках. На роботі сміливо рухайтеся вперед назустріч викликам.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Король мечів"
Потрібно проявити силу. У стосунках покажіть на що ви здатні. А на роботі проявіть лідерські якості.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Паж кубків"
Нехай ваші почуття розквітають, мов квітка. У стосунках не бійтеся розповідати про свої почуття. На роботі озвучуйте більше ініціатив.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Трійка жезлів"
Попереду - нові перспективи, час ними скористатися. На роботі варто почати діяти, а не сидіти, склавши руки. У стосунках додайте драйву.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Двійка мечів"
Ви знаєте, що робити, проте не наважуєтеся зробити перший крок. На роботі станьте проактивними. У стосунках вам можуть зробити боляче.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Просувайте вперед. У стосунках займіть шаленим та пристрасним сексом. А на роботі проявіть професіоналізм.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Паж мечів"
Остерігайтеся злих людей. На роботі розпочніть новий проєкт. А у стосунках спробуйте щось нове.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Сімка кубків"
Обирайте розумно. У стосунках прагніть чогось більшого. На роботі зберігайте холодну голову.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Читайте також:
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.