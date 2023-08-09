Ракам варто рухатися вперед, а Левам потрібно остерігатися зради: гороскоп за картами Таро на 9 серпня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 9 серпня 2023 року розповідає, що Рибам час замислитися про минуле, а Овнам - сміливо рухатися вперед.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 9 серпня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Зірка"

Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках наважтесь на перший крок. На роботі не бійтеся розпочати новий проєкт.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Просувайтеся далі. У коханні замисліться, що означають для вас гроші, а на роботі варто покращити своє фінансове становище.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Насолоджуйтеся тим, що ви самі досягнули. У стосунках можна трішки проявити слабкість. У робочих моментах все складається як найкраще.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сонце"

Вам допомагають небеса. У любові варто рухатися вперед. А у русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Вас можуть образитися. У стосунках остерігайтеся зради. У робочих викликах вас можуть підступно вдарити у спину.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Буде важко, але не варто прогинатися під проблеми. У стосунках спробуйте розділити важку ношу на двох. На роботі шукайте однодумців.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Король жезлів"

Додайте більше вогню. У любові дійте активніше. У розв'язанні робочих моментів додайте ентузіазму.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Паж пентаклів"

Зрозумійте, чого ви прагнете у цьому світі. У любовних стосунках з'ясуйте ставлення вашого партнера чи партнерки до грошей. На роботі прагніть до успіху.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

Ситуація складається якнайкраще. У стосунках рухайтеся разом до обраної мети. На роботі час перепочити від клопотів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Колісниця"

Сміливо рухайтеся до обраної мети. У любові вирушайте на побачення. На роботі очікуйте відряджень.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Все тече, все змінюється. У стосунках рухайтеся вперед, пам'ятаючи, що ви можете впасти. На роботі скористайтеся дружніми порадами.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Шістка кубків"

Замислюйтеся про минуле. У любові можете поностальгувати за минулими стосунками. На роботі шукайте дружню підтримку.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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