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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
3 хв

Ракам варто скинути емоційний баласт, а Козорогам слід розкласти все по поличках: кельтський гороскоп дерев на 8 червня 2025 року

Гороскоп на 8 червня 2025 року: яку мудрість дарує кельтський гороскоп дерев кожному знакові зодіаку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський календар дерев

Кельтський календар дерев / © ТСН

Кельтські друїди вважали, що дерева мають душу і передають енергію Всесвіту. У цьому гороскопі кожен знак зодіаку отримає свій "деревний" посил — м’який натяк від природи на те, чим варто зайнятись або чого уникати цього дня.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

🔮 Прогноз для знаків зодіаку:

  • Овен (21 березня – 20 квітня)
    Дерево: дуб — сила, мужність, рішучість
    Порада: ви сьогодні джерело енергії. Станьте опорою для інших — і вас почують.

  • Телець (21 квітня – 20 травня)
    Дерево: яблуня — доброта, спокій, чарівність
    Порада: нехай цей день буде про любов. Віддайте — і отримаєте більше.

  • Близнята (21 травня – 21 червня)
    Дерево: ясен — творчість, натхнення, свобода
    Порада: дійте нестандартно — сьогодні ваша оригінальність приведе до успіху.

  • Рак (22 червня – 22 липня)
    Дерево: береза — чутливість, початок, очищення
    Порада: скидайте емоційний баласт. Нове життя чекає, якщо ви звільните місце.

  • Лев (23 липня – 23 серпня)
    Дерево: кипарис — стійкість, незалежність, гідність
    Порада: сьогодні важливо зберегти спокій і не вступати в конфлікти.

  • Діва (24 серпня – 23 вересня)
    Дерево: граб — точність, елегантність, обов’язок
    Порада: день для наведення порядку — фізичного і внутрішнього.

  • Терези (24 вересня – 23 жовтня)
    Дерево: липа — гармонія, дипломатія, витонченість
    Порада: шукайте балансу в усьому — у словах, діях і рішеннях.

  • Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
    Дерево: каштан — чесність, глибина, справедливість
    Порада: не мовчіть, якщо бачите несправедливість. Ваша правда має силу.

  • Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
    Дерево: інжир — тепло, турбота, гнучкість
    Порада: Дайте собі м’якість. Ваша душа потребує затишку, не гонки.

  • Козоріг (22 грудня – 20 січня)
    Дерево: бук — стратегія, порядок, стабільність
    Порада: розкладіть усе по поличках — планування сьогодні дасть результат.

  • Водолій (21 січня – 19 лютого)
    Дерево: тополя — пошук істини, чутливість до майбутнього
    Порада: слухайте свою інтуїцію. Ідеї сьогодні можуть бути пророчими.

  • Риби (20 лютого – 20 березня)
    Дерево: верба — інтуїція, емоції, глибина
    Порада: поверніться до творчості. Через мистецтво ви відновите внутрішню рівновагу.

Сьогоднішній день проходить під енергетикою внутрішньої рівноваги та пошуку істинної сили, яку не завжди видно зовні. Кельтські дерева нагадують: не кожна дія має бути гучною — іноді найбільша мудрість проявляється у спокої, тиші й уважності до себе.

  • Якщо відчуваєш розгубленість — звернись до природи: навіть коротка прогулянка серед дерев може навести лад у думках.

  • Якщо ти в рішучому настрої — обирай шлях дії, але не забувай про душевну гнучкість і співчуття.

  • І якщо вагаєшся — просто дочекайся моменту, бо інколи дерево росте саме в тиші.

Нехай цей день подарує тобі внутрішню ясність, м’якість рішень і відчуття, що ти на своєму місці.

Бо, як кажуть : "дерево не питає дозволу, щоб бути собою — воно просто росте.".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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