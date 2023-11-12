Ракам варто знайти гармонію, а у Левів можливі нові виклики: гороскоп за картами Таро на 12 листопада 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 12 листопада 2023 року розповідає, що Близнята працюють на успіх, а у Левів можливі нові виклики.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 12 листопада 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Зірка"

Вам світить щаслива зоря. Стосунки варто полагодити. На роботі заплануйте подальший розвиток.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Буде важко, але ви впораєтеся. У стосунках вас можуть образити. На роботі слід очікувати нових викликів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Ви гідно працюєте на свій успіх. У стосунках почніть накопичувати разом. У сфері роботи шукайте прибутковіші варіанти.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Світ"

Шукайте гармонію. У стосунках зрозумійте, що ви хочете далі. На роботі дійте активно.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Десятка мечів"

Можливі нові виклики. У стосунках намагайтеся не ранити партнера. На роботі можливі випробування.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Працюйте достойно та отримаєте результат. У стосунках зрозумійте, що ви хочете від них далі. На роботі розпочніть новий проєкт.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Попереду - перемоги. У стосунках очікуйте нових успіхів, а у професійній сфері - здобутків.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Ієрофант"

Не забувайте про баланс. У стосунках урівноважте тіло та розум. На роботі у русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. У любові розкрийте свій потенціал, а на роботі сміливо рухайтеся вперед.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Не ображайтеся занадто багато. У стосунках у вас залишилося ще трішки любові. На роботі вас можуть образити.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Туз мечів"

Інтелект - ось ваша основна зброя. У стосунках прагніть більшого. На роботі проявіть професіоналізм.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Шістка кубків"

Поверніться до минулого. Зустріньтеся зі старими друзями. А у розв'язанні робочих викликів не забувайте про колег.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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