Ракам варто знайти умитворення, а Левам слід проявитися в коханні: гороскоп за картами Таро на 5 березня 2025 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 5 березня 2025 року розповідає, що Рибам потрібно продемонструвати силу, а Ракам варто шукати умиротворення.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 5 березня року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Десятка кубків"

Справи поліпшуються. Розчиніться в коханні. У робочих питаннях шукайте однодумців.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Імператриця"

Очікуйте на плоди своєї діяльності. Тому ліпше не займатися небезпечним сексом. А складна ситуація на роботі буде вирішена.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Смерть"

Очікуйте сильних змін. За стосунки доведеться боротися. У розв’язанні робочих питань очікуйте нових викликів.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Мир"

Шукайте умиротворення. У стосунках потрібна гармонія. А на роботі варто знайти баланс між лінню і проактивною позицією.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Паж жезлів"

Ви вогонь: проявіть це у коханні. Додайте жару на роботі.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сонце"

Ситуація поліпшується. У любові вам сяятиме сонце. Чудові можливості відкриваються перед вами на роботі.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "П’ятірка мечів"

Може бути боляче. У стосунках можливі сварки. У робочих моментах остерігайтеся підступів ворогів.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Десятка жезлів"

Не беріть більше, ніж здатні нести. У коханні діліться турботами з другою половинкою. У русі кар’єрними сходами варто зробити паузу.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Король жезлів"

Будьте міцними та зубастими. У стосунках продемонструйте характер. Щодо роботи, то проявіть свій міцний стрижень.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Десятка мечів"

Буде важкувато. У коханні не спричиняйте ран одне одному. У робочих питаннях краще затягнути пояси.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Працюйте і буде вам дано. У стосунках потрудіться разом над ними. У розв’язанні робочих проблем скористайтеся власною майстерністю.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Імператор"

Ви криця. Покажіть силу у стосунках. Продемонструйте, що ви сильний працівник на роботі.

Нагадаємо, екзорцистка передбачила, коли закінчиться війна в Україні. Ісіта Гайя вважає, що війна в Україні може закінчитись до літа 2025 року.