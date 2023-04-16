Ракетні удари по Україні: екстрасенс Гордєєв назвав дати у квітні та попередив про небезпеку

Екстрасенс Макс Гордєєв закликав українців бути особливо уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги 16-17 квітня, а також 26 числа, у День пам'яті Чорнобиля. У ці дні окупанти можуть здійснити чергові масовані ракетні удари по Україні.

Про це він сказав у інтерв'ю "УНІАН".

Він зазначив, що у травні ситуація теж буде неспокійною, проте ЗСУ розпочнуть контрнаступ і звільнятимуть окуповані території.

"Дуже багато окупованих територій буде звільнено вже цього року, інша частина – наступного. Також є варіант звільнення Херсонської області, а також ми можемо дійти до Маріуполя", - розповів екстрасенс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, екстрасенс передбачив, як відбуватиметься контрнаступ ЗСУ.

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