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"Ракетою або гарпуном": відомий астролог назвав термін, коли ЗСУ знищать Кримський міст

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"Ракетою або гарпуном": відомий астролог назвав термін, коли ЗСУ знищать Кримський міст

Фото: Associated Press

Відомий астролог Влад Росс назвав дату, коли буде знищено Кримський міст.

За його словами, це може статися протягом 1-2 місяців.

Про це пише УНІАН.

"Я не даю навіть 99%, що він залишиться непорушним. Він так невдало збудований, та й відкриття мосту відбулося, коли Уран знаходився у твердому квадраті до Марса, тому цей міст приречений. Рано чи пізно його буде знищено ракетою або гарпуном. Я думаю, що це станеться протягом 1-2 місяців", - сказав Влад Росс.

Астролог вважає, що через декілька років, після тривалих переговорів, Україна зможе повернути окупований півострів Крим. 

"Через кілька років переговорів Україна поверне Крим. Після смерті Путіна Росія захоче зняти з себе всі санкції. І доки вони не повернуть Крим, не зможуть їх зняти. А інші території можуть повернутись під контроль України вже найближчим часом", - вважає експерт.

Нагадаємо, астрологиня Ангеліна Вакуліна вважає, що війна в Україні триватиме мінімум до середини осені. Також вона вважає, що у липні небезпека загрожуватиме трьом українським містам - Лисичанську, Харкову та Полтаві. 

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