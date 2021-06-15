Раки-друзі: що подарувати на день народження та як разом проводити час

Раку, символом якого є краб, необхідний міцний панцир, щоб захистити свій м'який внутрішній світ.

Люди, які народилися під астрологічним знаком Раків - це представники стихії води. Раки - дуже емоційні та готові все кинути, якщо комусь потрібні їхня любов та турбота. Дуже домовитий Рак потребує безпечного прихистку, де він може перечекати стреси. Для Раків дуже важливими є сім'я і вони отримують задоволення від комфорту, вони щасливі, коли їхнє сімейне життя гармонійне і спокійне.

Раки-друзі: ключові якості характеру

Раки, які представляють водяну стихію, напряму пов'язані з чуттєвою та емоційною стороною людської натури. Особи, які народилися під цим астрологічним знаком, можуть бути досить сентиментальними людьми.

Також читайте Близнюки-друзі: що подарувати на день народження та як разом проводити час

Раки - дуже вірні та романтичні. Чоловіки у більшості випадків захищають своїх коханих, а жінки схильні створювати затишне домашнє гніздечко. Раки володіють дуже відкритим серцем, але, як і краб, який символізує цей знак, можуть сховатися у свій "панцир", якщо відчують небезпеку.

Раки-друзі: як відпочивати разом

Через те що Раки прив'язані до домашнього вогнища і все, що з ним пов'язано, вони справді відпочивають за вишиванням, плетінням, будь-якою роботою у стилі "зроби сам", колекціонуванням антикваріату, відвідуванням блошиних ринків і влаштовуванням званих обідів. Ви, звісно, можете допомогти їм у всьому цьому.

Через велику любов до води, чимало Раків захоплюються рибалкою, обожнюють кататися на човнах або яхтах або просто плавають. Серед їхніх прекрасних хобі - ювелірна робота. Улюблений спорт - боротьба. Турботливе серце Рака може привести свого власника і в благодійність. Ваше завдання - підтримувати Раків у всіх їх починаннях.

Раки-друзі: найкращі подарунки на день народження

Людям, які народилися під цим астрологічним знаком, сподобається будь-який подарунок для дому, а, особливо, для кухні та саду. Деякі з Раків цікавляться фотографією, тому камера або інші аксесуари для фотографії будуть їм до вподоби. Раки зрадіють такому подарунку.

Також Раки схильні захоплюватися історією та минулим, тому старовинні книги та предмети мають їм сподобатися.

Ще одна категорія подарунків, які будуть до вподоби Ракам - це подарунки для душі. Оскільки цей представник астрологічного знаку володіє підвищеною чутливістю, то їм сподобаються м'які іграшки та ляльки. До того ж Раки обожнюють смачно поїсти, тому святковий пиріг буде їм до смаку.

Якщо ви обираєте якісь прикраси у якості подарунку, то зверніть увагу на перли та місячні камені. Через свій білий колір перли вважають головним "каменем", який асоціюють з Раками. Перли створюють устриці глибоко на морському дні, а море також пов'язано з Раком. Місячний камінь своєю чергою пов'язують з Місяцем, який з астрологічного погляду "керує" Раками. Чудовим додатком до цих прикрас буде срібна оправа, адже срібло також асоціюється з Місяцем. Саме тому Раки обирають срібло, а не золото. Також Ракам сподобаються прикраси з дзеркальною поверхнею, адже відомо, що дзеркала виготовляють з посрібленого скла.

Якщо ви обираєте квіти у якості подарунку на день народження Ракам, то оберіть у якості подарунка водяні рослини. Астрологи вважають, що у рослин, які пов'язані з Раком - товсті та соковиті листки, а самі рослини можуть володіти солодкуватим запахом. Рослини Рака полюбляють рослини у вологих місцях. Гарним подарунком для Рака будуть лілія, біла троянда, білий мак, в'юнок, жимолость. Квіти Рака найчастіше білого кольору як і Місяць.

Говорячи про рослини, відразу зауважимо, що Ракам сподобається, якщо додатком до основного подарунка ви принесете кавун або інші соковиті фрукти, бо водянисті плоди відбивають водяну природу Рака.

Якщо ваші друзі-Раки полюблять екзотичних тварин, то можна подарувати краба, жабу, черепаху або водоплавних птахів. Всі тварини, які асоціюються з представником цього знаку зодіаку стосуються водяної стихії.

Читайте також:

Як на людей впливає ретроградний Меркурій – пояснення астролога

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання