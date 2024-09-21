Раки можуть щось змінити у своєму житті, а Левам настав час затягнути пояси: гороскоп за картами Таро на 21 вересня 2024 року

Карти Таро дозволяють краще себе зрозуміти.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 вересня 2024 року розповідає, що Тельцям не варто робити боляче партнеру, а Близнята мають наважитися на перший крок.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 вересня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Справедливість"

Знайдіть баланс у своєму житті. На роботі опирайтеся викликам. У стосунках прагніть гармонії.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Король мечів"

Не бійтеся показувати власну позицію. У стосунках не робіть боляче партнеру. На роботі саме час продемонструвати професіоналізм.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. У стосунках вирушайте назустріч почуттям. На роботі започаткуйте щось нове.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Паж жезлів"

Ви можете щось змінити у своєму житті. У стосунках не ображайте другу половинку. На роботі знайдіть вірних друзів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Настав час затягнути пояси. У стосунках не займайтеся марнотратством. На роботі помізкуйте над запасним варіантом.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Захищайте те, що дороге вам. У стосунках сміливо рухайтеся вперед. На роботі уникайте викликів.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Не варто створювати собі проблеми. У стосунках не потрібно сваритися. На роботі уникайте конфліктів.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Королева жезлів"

Проявіть гнучкість характеру. У стосунках додайте пристрасті. На роботі очікуйте на кризові моменти.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Сьогодні ви зіштовхнетеся з розчаруваннями. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі дійте демократичініше.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Час накопичувати ресурси. У стосунках прислухайтеся до мудрих порад. А на роботі знайдіть однодумців.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

Насолоджуйтеся своїми здобутками. У стосунках перевірте себе на міцність. На роботі замисліться над розвитком.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Насолоджуйтеся. У стосунках можна трішки розслабитися. А на роботі - започаткувати щось власне.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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