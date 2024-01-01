Раки розчаруються, а Левам не варто закопувати свій талант у землю: гороскоп за картами Таро на 1 січня 2024 року року

Карти Таро дозволяють прогнозувати своє майбутнє.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 1 січня 2024 року розповідає, що Левам не варто заривати свій талант у землю, а Діви можуть знищити стосунки.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 1 січня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Лицар кубків"
Рухайтеся вперед. У стосунках мчіть на всіх парах. Дійте активно у робочих ситуаціях.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Вісімка пентаклів"
Наполегливо працюйте. Будуйте стосунки. А у русі кар'єрними сходами налаштуйтеся на працьовитість.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Імператор"
Будьте впевнені у своїх силах. У стосунках покажіть впертість, а на роботі продемонструйте стресостійкість.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Вісімка кубків"
Розчаровуватися важко, але це досвід. У стосунках замисліться над їхнім значенням. Зрозумійте для чого ви працюєте саме на цій роботі.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Сімка пентаклів"
Не заривайте свій талант у землю. Придумайте спільну справу для вас обох. У роботі покажіть на що ви здатні.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Башта"
Все змінюється та змінюється. Стосунки можуть знищитися вщент, а на роботі слід потурбуватися про міцний фундамент.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Король пентаклів"
Справи покращуються. У стосунках знайдіть точку опори. А на роботі можливе підвищення.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Смерть"
На вас чекають зміни. У коханні не опирайтеся новому. А на роботі час змінити щось.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Маг"
Ви - дуже великий професіонал. У стосунках збалансуйте емоції та раціональність. Зробіть паузу на роботі.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Трійка кубків"
Навчіться святкувати маленькі перемоги. У стосунках нарешті виберіться на побачення. А у русі кар'єрними сходами іноді дозволяйте собі розслабитися.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Імператриця"
Ваша діяльність дає свої плоди. У любові час вийти на новий рівень. А на роботі ваш проєкт буде реалізований.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Скоро ви отримаєте винагороду за свою роботу. У стосунках сподівайтеся на краще. А на роботі вимагайте премію.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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