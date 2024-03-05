Раки розпочнуть новий проєкт, а Левам буде важко: гороскоп за картами Таро на 5 березня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 5 березня 2024 року розповідає, що Стрільцям треба бути стриманими, а Ракам наповнити стосунки чимось новим.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 5 березня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Смерть"

Час змін настав. У стосунках змініть своє ставлення до партнера. А на роботі змініть якість своєї праці.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Маг"

Опануйте силу всередині вас. У коханні збалансуйте емоції та раціональне начало. У розв’язанні робочих питань впевнено рухайтеся вперед.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Трійка кубків"

Святкуйте маленькі перемоги. У стосунках наважтеся на перший крок. А на роботі згуртуйте довкола себе колектив.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Імператриця"

Родючість - ось ваше кредо. Наповніть ваші стосунки чимось новим. У робочих питаннях розпочніть новий проєкт.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дев’ятка мечів"

Буде важко, але ви впораєтеся. У стосунках сховайте ваше серце трохи далі. Додайте холоду у вашій поведінці на роботі.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рухайтеся тільки вперед. У коханні не стримуйте своїх поривів. Додайте енергійності у русі кар’єрними сходами.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Королева мечів"

Інтелект ваше зброя. Проявіть інтелектуальну складову у стосунках. Дійте активно на роботі.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Справедливість"

Баланс - ключове слово дня. У стосунках потрібно шукати баланс, а на роботі - «золоту середину» між кар’єрою і особистим життям.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Туз мечів"

Захищайтеся від всього, що звалюється на вас. У коханні додайте більше креативу. А на роботі будьте стримані і спокійні.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Лицар кубків"

Попрацюйте сьогодні над емоціями. У стосунках розкрийте ширше серце. На роботі не бійтеся проявляти емоції.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Усе покращується. У стосунках ви вийшли на новий рівень. У робочих питаннях знайдіть однодумців.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Король жезлів"

Опирайтеся проблемам. У коханні не робіть боляче одне одному. На роботі захищайтеся від ворогів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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