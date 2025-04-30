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Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
351
Час на прочитання
3 хв

Раків чекають виклики, а Левам слід діяти рішуче: астрологічний прогноз на рунах на 30 квітня 2025 року

Руни дозволяють краще себе зрозуміти.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН.ua

Руни — це не просто алфавіт давніх германців, а сакральна система, що вміє говорити мовою знаків. Кожна руна — це енергія, рух, процес. І в певні дні вони особливо чітко резонують із нашими внутрішніми станами. 29 квітня — день, коли варто прислухатися до себе через символи. Отже, що підготували руни кожному зі знаків зодіаку?

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня — 19 квітня) — руна "Наутиз"

Сьогодні ви зіткнетеся з обмеженнями або ситуаціями, які неможливо змінити силою. Руна "Наутиз" закликає не чинити спротиву, а зрозуміти, чому саме ця зупинка виникла у вашому житті. Утримання — це теж рух.

Телець (20 квітня — 20 травня) — руна "Інгуз"

Цей день відкриє вам перспективи для нового циклу. "Інгуз" — руна родючості та внутрішнього визрівання. Те, що зріло в тиші, вже готове прорости. Не бійтеся заявити про себе світу.

Близнюки (21 травня — 20 червня) — руна "Кеназ"

Внутрішній вогонь — це ваш ресурс. Руна "Кеназ" символізує прозріння, ясність думки, навчання. Це гарний момент для самоосвіти, нових ідей та вміння побачити те, що було приховано.

Рак (21 червня — 22 липня) — руна "Ейваз"

Цей день може принести несподівані виклики, але саме вони — ваша сила. "Ейваз" — руна трансформації, що підказує: гнучкість і терпіння допоможуть вам пройти складний шлях без втрат.

Лев (23 липня — 22 серпня) — руна "Уруз"

У вас з’явиться сила для потужного прориву. "Уруз" — руна дикої сили, інстинкту, витривалості. Дійте рішуче, не стримуйте свою природу, але не забувайте про відповідальність.

Діва (23 серпня — 22 вересня) — руна "Альгіз"

День вимагає підвищеної уваги. Руна "Альгіз" — символ захисту, інтуїції, вищого провідника. Не нехтуйте сигналами тіла й тонкого світу, вони сьогодні особливо точні.

Терези (23 вересня — 22 жовтня) — руна "Гебо"

Співпраця — ключ до вашого успіху цього дня. Руна "Гебо" вказує на цінність взаємності, рівноправних партнерств і щедрості. Ви отримаєте рівно стільки, скільки готові віддати.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — руна "Пердро"

Випадковість — не випадкова. "Пердро" символізує таємницю, долю, ігровий елемент буття. Прислухайтесь до снів, інтуїції, знаків — сьогодні за ними приховано підказку долі.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — руна "Соулу"

У вас є сила світла. Руна "Соулу" активує переможний імпульс, заряджає енергією та ясністю. Ідеальний час для рішучих кроків, публічності, лідерства і самовираження.

Козоріг (22 грудня — 19 січня) — руна "Іса"

Статика, замороження або потреба в паузі. "Іса" — це не застій, а момент глибокої внутрішньої роботи. Призупиніть зовнішні дії, щоб віднайти внутрішній спокій і стабільність.

Водолій (20 січня — 18 лютого) — руна "Турісаз"

Будьте обережні з вибухами емоцій. "Турісаз" — руна сили, але також і провокацій. Вам потрібно навчитись обертати конфлікти на користь трансформації, а не руйнування.

Риби (19 лютого — 20 березня) — руна "Лагуз"

Ваше головне джерело — інтуїція. "Лагуз" нагадує про гнучкість, емоційний інтелект і жіночу силу. Довіряйте потоку життя, відпускайте страхи й приймайте себе.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг"

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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