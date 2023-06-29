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Раків можуть образити, а Левам варто пам'ятати про силу: гороскоп за картами Таро на 29 червня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Раків можуть образити, а Левам варто пам'ятати про силу: гороскоп за картами Таро на 29 червня 2023 року

Карти Таро підказують правдивість наших бажань / Фото: pixabay.com

Карти Таро допомагають зрозуміти наші бажання.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 29 червня 2023 року розповідає, що Тільцям слід обрати ціль і рухатися до неї, а Близнятам не забувайте про маленькі свята. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 29 червня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.  

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Шукайте баланс. У стосунках знайдіть золоту середину. На роботі урівноважте всі справи. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Оберіть одну ціль і рухайтеся до неї. У стосунках наважтеся на більше. На роботі прагніть більшого. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Трійка кубків"

Не забувайте про маленькі свята. У стосунках вирушайте на побачення. А на роботі влаштуйте корпоратив.  

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сімка кубків"

Вас можуть образити, тому іноді приховуйте власні почуття. У любові сховайте ваше серце. А на роботі емоції тільки будуть вам заважати. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Самітник"

Пам'ятайте про силу всередині вас. У любові час побути без пари. А на роботі варто усамітнитися.  

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Лицар кубків"

Прагніть кращого. У любові рухайтеся назустріч одне одному. На роботі дослухайтеся до голосу серця.  

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Король мечів"

Інтелект - ось ваша основна зброя. У любові не ображайте другу половинку. У русі кар'єрними сходами проявіть професіоналізм. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Двійка кубків"

Не забувайте про почуття. У стосунках шукайте і дружбу. А на роботі знайдіть однодумців.  

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Розвивайтеся. Працюйте над стосунками. На роботі сміливо рухайтеся вперед. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз кубків"

Пориньте у вир почуттів. У стосунках додайте драйву. А на роботі довіряйте інтуїції. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Ви можете постраждати від своїх дій. У любові приховайте серце. На роботі остерігайтеся ворогів. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не створюйте собі проблеми. Не конфліктуйте у стосунках. На роботі уникайте сварок. 

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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