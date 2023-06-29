Раків можуть образити, а Левам варто пам'ятати про силу: гороскоп за картами Таро на 29 червня 2023 року

Карти Таро допомагають зрозуміти наші бажання.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 29 червня 2023 року розповідає, що Тільцям слід обрати ціль і рухатися до неї, а Близнятам не забувайте про маленькі свята.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 29 червня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Двійка пентаклів"
Шукайте баланс. У стосунках знайдіть золоту середину. На роботі урівноважте всі справи.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Лицар пентаклів"
Оберіть одну ціль і рухайтеся до неї. У стосунках наважтеся на більше. На роботі прагніть більшого.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Трійка кубків"
Не забувайте про маленькі свята. У стосунках вирушайте на побачення. А на роботі влаштуйте корпоратив.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Сімка кубків"
Вас можуть образити, тому іноді приховуйте власні почуття. У любові сховайте ваше серце. А на роботі емоції тільки будуть вам заважати.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Самітник"
Пам'ятайте про силу всередині вас. У любові час побути без пари. А на роботі варто усамітнитися.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Лицар кубків"
Прагніть кращого. У любові рухайтеся назустріч одне одному. На роботі дослухайтеся до голосу серця.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Король мечів"
Інтелект - ось ваша основна зброя. У любові не ображайте другу половинку. У русі кар'єрними сходами проявіть професіоналізм.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Двійка кубків"
Не забувайте про почуття. У стосунках шукайте і дружбу. А на роботі знайдіть однодумців.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Розвивайтеся. Працюйте над стосунками. На роботі сміливо рухайтеся вперед.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Туз кубків"
Пориньте у вир почуттів. У стосунках додайте драйву. А на роботі довіряйте інтуїції.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "П'ятірка мечів"
Ви можете постраждати від своїх дій. У любові приховайте серце. На роботі остерігайтеся ворогів.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Дев'ятка жезлів"
Не створюйте собі проблеми. Не конфліктуйте у стосунках. На роботі уникайте сварок.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.
Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.
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