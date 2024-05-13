Раків можуть образити, а на Стрільців насуваються проблеми: гороскоп за картами Таро на 13 травня 2024 року

Карти Таро дозволяють краще усвідомити ситуацію.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 13 травня 2024 року розповідає, що Ракам слід остерігатися крадіжок, а Дівам - піддатися внутрішньому вогню.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 13 травня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Колесо Фортуни"
Все змінюється. У стосунках не опирайтеся почуттям. А на роботі очікуйте несподіванок.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Шістка кубків"
Розшукайте старих друзів. Замисліться над минулими стосунками. У робочих моментах знайдіть вірних однодумців.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Трійка пентаклів"
Час наполегливо працювати, зокрема - і над стосунками. А в русі кар'єрними сходами лише від вас залежить результат.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Сімка мечів"
Остерігайтеся крадіжок. У стосунках вас можуть образити. На роботі потурбуйтеся про захист власних інтересів.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Дурень"
Рух вперед можливий, але з певними викликами. Не бійтеся зробити перший крок у стосунках. А на роботі варто розпочати новий проєкт.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Королева жезлів"
Піддайтеся внутрішньому вогню. У стосунках проявіть пристрасть. На роботі переконайте всіх, що ви професіонал.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Двійка жезлів"
Перед вами відкриваються нові перспективи. У коханні наважтеся на щось нове. А на роботі не бійтеся робити щось незвідане.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "П'ятірка кубків"
Можливі розчарування. У коханні буде гірко від втрат. На роботі зачекайте з висновками про інших людей.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Дев'ятка мечів"
Насуваються проблеми. У стосунках очікуйте нових викликів. А на роботі дійте обережно.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Диявол"
Спокуси заповнюють вас. У коханні вирішіть, чи варто їм піддатися. А на роботі краще їх уникнути.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Місяць"
Приховане вирине на поверхню. У стосунках не піддавайтеся на власні комплекси. А на роботі не бійтеся нічого.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Зірка"
Вам світитиме щаслива зоря. У любовних пригодах все складається якнайкраще. А у русі кар'єрними сходами не робіть зупинок.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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