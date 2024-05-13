Раків можуть образити, а на Стрільців насуваються проблеми: гороскоп за картами Таро на 13 травня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 13 травня 2024 року розповідає, що Ракам слід остерігатися крадіжок, а Дівам - піддатися внутрішньому вогню.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 13 травня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Все змінюється. У стосунках не опирайтеся почуттям. А на роботі очікуйте несподіванок.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Шістка кубків"

Розшукайте старих друзів. Замисліться над минулими стосунками. У робочих моментах знайдіть вірних однодумців.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Час наполегливо працювати, зокрема - і над стосунками. А в русі кар'єрними сходами лише від вас залежить результат.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сімка мечів"

Остерігайтеся крадіжок. У стосунках вас можуть образити. На роботі потурбуйтеся про захист власних інтересів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Дурень"

Рух вперед можливий, але з певними викликами. Не бійтеся зробити перший крок у стосунках. А на роботі варто розпочати новий проєкт.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Королева жезлів"

Піддайтеся внутрішньому вогню. У стосунках проявіть пристрасть. На роботі переконайте всіх, що ви професіонал.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Перед вами відкриваються нові перспективи. У коханні наважтеся на щось нове. А на роботі не бійтеся робити щось незвідане.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Можливі розчарування. У коханні буде гірко від втрат. На роботі зачекайте з висновками про інших людей.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Насуваються проблеми. У стосунках очікуйте нових викликів. А на роботі дійте обережно.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Диявол"

Спокуси заповнюють вас. У коханні вирішіть, чи варто їм піддатися. А на роботі краще їх уникнути.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Місяць"

Приховане вирине на поверхню. У стосунках не піддавайтеся на власні комплекси. А на роботі не бійтеся нічого.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Зірка"

Вам світитиме щаслива зоря. У любовних пригодах все складається якнайкраще. А у русі кар'єрними сходами не робіть зупинок.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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