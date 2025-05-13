Раки мають довіритися тиші, а Скорпіонам час зупинитися: астрологічний прогноз на рунах на 13 травня 2025 року

Руни / © ТСН.ua

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Руни — це не лише символи, а енергетичні провідники, які допомагають побачити глибинну суть подій. 13 травня 2025 року має потенціал бути днем внутрішнього настроювання, відточування намірів та перегляду особистої правди. Енергія руни дня — це не дія заради дії, а чесне перебування у точці вибору.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Руна: "Уруз"

Сили буде багато — як фізичної, так і внутрішньої. Але важливо не витрачати її марно. Сконцентруйтесь на одній справі, яку давно відкладаєте.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Руна: "Наутиз"

Обмеження сьогодні — не кара, а захист. Зовнішній тиск може здаватися несправедливим, але він змушує вас побачити, що справді важливо.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Руна: "Еваз"

Поштовх до змін. Вдалий день для переміщень, коротких поїздок, оновлення графіку або звичного підходу до справ. Рухайтесь, навіть якщо повільно.

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Рак (21 червня — 22 липня)

Руна: "Інгуз"

Насіння вже посіяно — не метушіться. Цей день не для дій, а для довіри до процесу. Дозвольте собі тишу й внутрішнє дозрівання.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Руна: "Соулу"

Ваша внутрішня іскра сьогодні може стати джерелом натхнення для інших. Використайте день для лідерських проявів, але без тиску — просто світіть.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Руна: "Пертро"

День принесе несподіванки або приховані істини. Не все буде зрозуміло з першого погляду. Довіряйте інтуїції — вона сьогодні точніша за логіку.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Руна: "Гебо"

Ваш баланс сьогодні — у рівності давати й отримувати. Не йдіть у крайнощі. Вдалі зустрічі або відновлення гармонії у спілкуванні можливі саме зараз.

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Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Руна: "Турісаз"

Час зупинитися й подивитись, чи не пускаєте ви когось надто глибоко у свої межі. День дає шанс захистити себе — але мудро, без агресії.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Руна: "Кеназ"

Ясність приходить. День відкриттів, нових знань або розуміння того, що раніше здавалося заплутаним. Добрий момент для навчання або розмови з наставником.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Руна: "Єра"

Все йде своїм шляхом. Сьогодні краще не пришвидшувати події. Важливий прогрес іде повільно, але точно. Просто не зупиняйтесь.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Руна: "Манназ"

Соціальні зв’язки — ключ дня. Не час бути самітником. Ви отримаєте підказки чи підтримку саме через інших людей. Спілкуйтесь, навіть якщо не хочеться.

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Риби (19 лютого — 20 березня)

Руна: "Лагуз"

Емоції глибші, ніж здається. Зануртесь у власний внутрішній потік — сни, символи, відчуття принесуть відповіді. День інтуїції, а не логіки.



13 травня 2025 року — це день, коли варто довіряти внутрішній мудрості, не тиснути на події й дозволити собі бути уважним спостерігачем. Руни нагадують: навіть мовчазна ясність — уже відповідь.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.