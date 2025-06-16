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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
298
Час на прочитання
3 хв

Раки стоять на порозі трансформації, а на Дів чекає подорож: рунічний гороскоп на 16 червня 2025 року

Рунічний прогноз на 16 червня 2025 року: як давні символи допомагають розпізнати напрям.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Сила рун цього дня спонукає до глибшого самопізнання, внутрішнього оновлення та чесності з собою. Руна дня — «Дагаз», символ світанку, прозріння й прориву. Вона відкриває завісу між старим і новим, підштовхує залишити зайве і відчути, що попереду — світанок змін.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21.03–19.04) — руна «Соулу»

У вашому дні палає енергія Сонця. Це день впевнених дій, яскравих рішень і лідерських проривів. Не бійтеся бути першим — але пам’ятайте: справжня сила в гармонії з іншими.

Телець (20.04–20.05) — руна «Єра»

Ваші дії дають результати. День, коли можна зібрати врожай там, де вкладали зусилля. Варто подякувати собі за витримку і зробити маленьке свято.

Близнята (21.05–20.06) — руна «Іса»

Спокій і тиша — ваші союзники. Можливо, це час уповільнитись і зазирнути всередину. Не бійтесь зупинки — у ній може бути джерело нових ідей.

Рак (21.06–22.07) — руна «Дагаз»

День особистого прозріння. Ви стоїте на порозі важливої внутрішньої трансформації. Довіртесь своїм емоціям — саме вони стануть компасом у пошуку істини.

Лев (23.07–22.08) — руна «Тейваз»

Сила волі й стратегія — ваше джерело успіху. Не час зволікати: визначте мету і дійте без компромісів. Але пам’ятайте: справжній герой — це той, хто діє з честю.

Діва (23.08–22.09) — руна «Райдо»

Подорож чи зміна вектора. Сьогодні важливо звернути увагу на дорогу — буквально чи символічно. Вибирайте шлях, що відповідає вашому серцю.

Терези (23.09–22.10) — руна «Ґебо»

Відкритість до взаємності. День, коли все крутиться навколо обміну: почуттями, думками, подарунками. Щирість у стосунках принесе несподівані дари.

Скорпіон (23.10–21.11) — руна «Ансуз»

Слово — джерело сили. Уважно слухайте і говоріть усвідомлено. Сьогодні навіть одне речення може змінити перебіг подій.

Стрілець (22.11–21.12) — руна «Вуньйо»

Радість — як нагорода. Ви можете відчути легкість, натхнення чи навіть маленьке диво. Дозвольте собі це — навіть якщо день розпочався звично.

Козоріг (22.12–19.01) — руна «Еваз»

Рух уперед у співпраці. День сприятливий для спільних проєктів, подорожей чи нового партнерства. Будьте відкритими до змін.

Водолій (20.01–18.02) — руна «Беркана»

Народження нових ідей або турбота про близьких. Приділіть увагу тому, що потребує вашої ніжності — люди, проєкти, навіть рослини на підвіконні.

Риби (19.02–20.03) — руна «Іса»

Тиша — ваша опора. У день, коли все навколо метушиться, ви знаходите істину у зупинці. Не змушуйте подіям розвиватися — дозвольте їм визріти.

16 червня — день, коли руна «Дагаз» відкриває нові обрії. Це не обов’язково різкий прорив, але м’який світанок, який змінює бачення світу. Прислухайтеся до внутрішнього голосу — і дозвольте собі перейти на новий рівень.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро ”Маг”.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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