Ретроградна Венера 23 липня - 4 вересня 2023 року: що варто робити та чого слід уникати

Від 23 липня року до 4 вересня 2023 року Венера буде ретроградною.

Таке відбувається кожні пів року. Чим небезпечний цей період, що потрібно зробити і чого варто уникати – читайте у нашому матеріалі.

Ретроградність планет: що це

Ретроградний рух — рух у напрямку, протилежному напрямку прямого руху.

Ретроградність планети означає, що з погляду спостерігача на Землі вона рухається в Зодіаку у зворотному напрямку, ніби задкує назад. Венера буває ретроградною кожні півтора року. Особливо ретроградність Венери можуть помітити Тельці та Терези, — два знаки покровителем яких вона є.

Венера: астрономія

Венера — друга за віддаленістю від Сонця і шоста за розміром планета Сонячної системи, поряд з Меркурієм, Землею та Марсом, що належить до сімейства планет земної групи. Названа на честь давньоримської богині кохання Венери. По ряду характеристик — наприклад, за масою та розмірами — Венера вважається «сестрою» Землі. Венеріанський рік становить 224,7 земної доби. Венера не має природних супутників. Це третій за яскравістю об'єкт на небі Землі, після Сонця та Місяця.

Венера: міфологія

Венера — в римській міфології богиня краси, плотської кохання, бажання, родючості та процвітання. Відповідає давньогрецькій Афродіті. Символами богині були голуб та заєць (як знак плодючості), з рослин їй були присвячені мак, троянда та мирт.

Венера: астрологія та езотерика

В астрології планета Венера відповідає за кохання, стосунки, вибір партнера, гроші, імідж та естетику. Люди в період зворотної Венери мають яскраву виразність до створення гармонійного стану своєї душі. До того ж їхня поведінка з навколишніми людьми і характер їхніх вчинків якраз і залежить від духовного стану організму. Під час ретроградної Венери важливо звернути увагу до сферу комунікації. Будьте готові до негативних випадів людей, до конфліктів та розбіжностей. Особливо це стосується любовних стосунків. Другі половинки раптом ні з того ні з цього почнуть ревнувати, ні довіряти, ні бажати розібратися і зрозуміти.

В езотеричному контексті ретроградна Венера може бути сприйнята як особливий астрологічний період, коли вплив Венери на наше життя посилюється або набуває особливої суттєвості. Ретроградність Венери відбувається, коли планета, спостерігаючи з Землі, здається рухатися назад по небесхилу.

Слід зазначити, що езотерика та астрологія не є науковими дисциплінами, тому це більше питання вірувань та духовного підходу. Незалежно від цього, ретроградна Венера вважається важливою періодом для самопізнання, духовного зростання та змін у взаємини з іншими людьми.

Ось кілька рекомендацій, що можна робити під час ретроградної Венери з погляду езотерики:

Самопізнання: Відведіть час для самопізнання та роздумів про ваші внутрішні бажання, цінності та потреби. Практика медитації, журналювання або спілкування з інтуїтивними друзями може допомогти вам краще зрозуміти себе. Перегляд стосунків: Ретроградна Венера часто збільшує увагу до взаємин з іншими. Під час цього періоду можна переосмислити та переглянути ваші стосунки з близькими людьми, партнерами, друзями та колегами. Прощення та визволення: Ретроградна Венера може бути часом для пробачення та визволення від старих образ. Дозвольте собі відпустити негативні емоції, що пов'язані з минулими стосунками або рани, щоб зробити місце для нових досвідів. Творчість: Енергія ретроградної Венери також може надихати на творчість. Займіться мистецтвом, музикою, танцями або будь-якою іншою формою виразу, що допоможе вам виразити свої почуття та емоції. Уважність до стилістики: Венера впливає на гармонію, естетику та стиль. Це може бути добрий час для перегляду вашого гардероба, стилістики житла та загалом того, як ви представляєте себе світу. Розв'язання конфліктів: Якщо виникли конфлікти або непорозуміння, ретроградна Венера може допомогти знайти більш збалансований підхід до їх вирішення. Будьте толерантними та відкритими до діалогу. Догляд за собою: Важливо доглядати за собою, як фізично, так і емоційно. Венера також відповідає за красу, тому можна звернути увагу на свою зовнішність та здоров'я.

Запам'ятайте, що ретроградність Венери - це особливий астрологічний час, і кожна людина може відчути його вплив по-різному. Ці рекомендації можуть допомогти вам зосередитися на позитивних аспектах цього періоду та зробити його корисним для свого розвитку та зростання.

Згідно з езотеричними віруваннями, ретроградна Венера може створювати вплив, який призводить до виклику та випробування у сфері міжособистісних стосунків, креативності та сприйняття краси. Отже, під час цього періоду рекомендується утриматися від певних дій або бути обережним у своїх рішеннях. Ось кілька речей, які можна уникати:

Радикальні зміни в стосунках: Уникайте раптових та драматичних змін у романтичних або особистих стосунках під час ретроградної Венери. За можливості, краще зачекайте до кінця цього періоду, перш ніж робити серйозні рішення, пов'язані з партнерством або коханням. Запуск нових проектів: Ретроградна Венера може сприяти затримкам та незавершеним справам, тому під час цього періоду не рекомендується розпочинати нові креативні проекти або бізнес-ініціативи. Замість цього зосередьтеся на завершення та перегляд поточних справ. Купівля великих цінних речей: Ретроградна Венера може призводити до непередбачуваних фінансових ситуацій або недосконалості у сфері естетики. Уникайте купівлі великих цінних речей, особливо предметів краси, які ви не маєте змоги повністю оцінити до кінця ретроградності Венери. Затягування конфліктів: Не відкладайте вирішення конфліктів або непорозумінь на потім. Ретроградна Венера може підсилювати емоції та приводити до неприємних ситуацій, які можуть бути ускладнені пізніше. Експерименти зі стилем: Уникайте радикальних змін у вашому зовнішньому вигляді або стилі під час ретроградної Венери. Є ризик невдалих експериментів або невдоволеності зі своїм виглядом. Спонтанні відносини: Уникайте занурення у нові романтичні стосунки або початку спонтанних афер. Ретроградна Венера може створювати нестабільність та незрозумілість в нових зв'язках.

Варто пам'ятати, що ретроградна Венера - це всього лише астрологічна концепція, і кожна людина може відчути її вплив по-різному. Ці рекомендації мають лише інформативний характер, і вирішення про те, яким чином прожити цей період, залишається на вашій власній розсудливості.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.