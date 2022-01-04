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Ретроградні планети в січні 2022 року: що потрібно робити і що категорично заборонено

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Ретроградні планети в січні 2022 року: що потрібно робити і що категорично заборонено

ТСН.ua

Ретроградність — це рух планет проти перебігу знаків Зодіаку.

Про найпопулярнішу планету, яка буває ретроградною – Меркурій, написано дуже багато, але треба зауважити, що всі планети Сонячної системи бувають ретроградними, – серед винятків – лише світила.

Ретроградність планет: що це

Ретроградність — це рух планет проти ходу знаків Зодіаку. Але при цьому це явище суто візуальне, тобто ілюзія оптична — для умовного спостерігача із Землі. Зі своєї орбіти планети нікуди не розвертаються.

При цьому, з погляду астрології, позитивні якості тієї чи іншої планети начебто сповільнюються або спотворюються — у цьому таїться найбільша загроза ретроградності.

У січні 2022 року три планети будуть ретроградними – це Венера та Уран, які продовжують свій ретроградний рух з минулого року, та Меркурій, який стане ретроградним майже у середині другого місяця зими.

Ретроградна Венера у січні 2022 року

Венера стала ретроградною ще 19 грудня і закінчить задкувати 29 січня 2022 року. Весь цей час вона буде
у знак зодіаку Козоріг. Астрологи кажуть, що саме ретроградна Венера розплющує очі на проблеми у відносинах, які не варто замовчувати, а також повертає колишніх. Через це важливо не приймати жодних імпульсних чи остаточних рішень щодо кохання. Адже Венера названа саме на честь богині кохання Венери.

Ретроградна Венера у січні 2022 року: що не можна робити

  • заводити романтичні відносини;
  • реєструвати шлюб;
  • міняти стиль;
  • розпочинати косметичні процедури;
  • робити пластичні операції;
  • купувати одяг, прикраси, цінні речі, предмети розкоші, витвори мистецтва;
  • міняти дизайн інтер'єру;
  • купувати нерухомість

Ретроградна Венера у січні 2022 року: що потрібно робити

  • акуратно відновлювати стосунки;
  • повертатися до зовнішнього образу, який був у Вас колись, якщо вам подобається;
  • повертати позики, віддавати кредити;
  • проходити повторні курси.

Ретроградний Уран у січні 2022 року

Ретроградний Уран триватиме з 20 жовтня 2021 року до 8 січня 2022 року. Астрологи запевняють, що період ретроградності Уран змінює події раптово.

У період зворотного Урана здається, що перестають працювати правила, а людей прокидається особлива жага свободи.

Ретроградний Уран у січні 2022 року: що категорично заборонено

  • займатися екстремальними видами спорту;
  • чіплятися;
  • вчиняти необдумані вчинки;
  • зупинятися на досягнутому.

Ретроградний Уран у січні 2022 року: що потрібно робити

  • довіритися до своєї інтуїції;
  • записувати усі ідеї;
  • рухатися, думати, пізнавати якнайбільше;
  • спробувати змінити своє життя.

Меркурій буде ретроградним із 14 січня по 3 лютого. Астрологи стверджують, що Меркурій відповідає за документи, договори, зв'язок, техніку, комунікацію, гроші, інформацію, транспорт, торгівлю, інтелект, поїздки, переговори, навчання. У цих сферах, покровителем яких є Меркурій, під час ретроградності цієї планети починаються неполадки.

Ретроградний Меркурій у січні 2022 року: що потрібно робити

  • зайнятися йогою;
  • приділити час сім'ї;
  • бути уважнішим;
  • навести порядок у справах та будинку;
  • відновити стосунки;
  • завершувати раніше розпочаті відносини.

Ретроградний Меркурій у січні 2022 року: що категорично заборонено

  • приймати важливі рішення;
  • запускати нові проєкти;
  • підписувати угоди та договори;
  • купувати техніку;
  • вирушати у поїздки.

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