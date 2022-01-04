Ретроградні планети в січні 2022 року: що потрібно робити і що категорично заборонено

Ретроградність — це рух планет проти перебігу знаків Зодіаку.
Про найпопулярнішу планету, яка буває ретроградною – Меркурій, написано дуже багато, але треба зауважити, що всі планети Сонячної системи бувають ретроградними, – серед винятків – лише світила.
Ретроградність планет: що це
Ретроградність — це рух планет проти ходу знаків Зодіаку. Але при цьому це явище суто візуальне, тобто ілюзія оптична — для умовного спостерігача із Землі. Зі своєї орбіти планети нікуди не розвертаються.
При цьому, з погляду астрології, позитивні якості тієї чи іншої планети начебто сповільнюються або спотворюються — у цьому таїться найбільша загроза ретроградності.
У січні 2022 року три планети будуть ретроградними – це Венера та Уран, які продовжують свій ретроградний рух з минулого року, та Меркурій, який стане ретроградним майже у середині другого місяця зими.
Ретроградна Венера у січні 2022 року
Венера стала ретроградною ще 19 грудня і закінчить задкувати 29 січня 2022 року. Весь цей час вона буде
у знак зодіаку Козоріг. Астрологи кажуть, що саме ретроградна Венера розплющує очі на проблеми у відносинах, які не варто замовчувати, а також повертає колишніх. Через це важливо не приймати жодних імпульсних чи остаточних рішень щодо кохання. Адже Венера названа саме на честь богині кохання Венери.
Ретроградна Венера у січні 2022 року: що не можна робити
- заводити романтичні відносини;
- реєструвати шлюб;
- міняти стиль;
- розпочинати косметичні процедури;
- робити пластичні операції;
- купувати одяг, прикраси, цінні речі, предмети розкоші, витвори мистецтва;
- міняти дизайн інтер'єру;
- купувати нерухомість
Ретроградна Венера у січні 2022 року: що потрібно робити
- акуратно відновлювати стосунки;
- повертатися до зовнішнього образу, який був у Вас колись, якщо вам подобається;
- повертати позики, віддавати кредити;
- проходити повторні курси.
Ретроградний Уран у січні 2022 року
Ретроградний Уран триватиме з 20 жовтня 2021 року до 8 січня 2022 року. Астрологи запевняють, що період ретроградності Уран змінює події раптово.
У період зворотного Урана здається, що перестають працювати правила, а людей прокидається особлива жага свободи.
Ретроградний Уран у січні 2022 року: що категорично заборонено
- займатися екстремальними видами спорту;
- чіплятися;
- вчиняти необдумані вчинки;
- зупинятися на досягнутому.
Ретроградний Уран у січні 2022 року: що потрібно робити
- довіритися до своєї інтуїції;
- записувати усі ідеї;
- рухатися, думати, пізнавати якнайбільше;
- спробувати змінити своє життя.
Меркурій буде ретроградним із 14 січня по 3 лютого. Астрологи стверджують, що Меркурій відповідає за документи, договори, зв'язок, техніку, комунікацію, гроші, інформацію, транспорт, торгівлю, інтелект, поїздки, переговори, навчання. У цих сферах, покровителем яких є Меркурій, під час ретроградності цієї планети починаються неполадки.
Ретроградний Меркурій у січні 2022 року: що потрібно робити
- зайнятися йогою;
- приділити час сім'ї;
- бути уважнішим;
- навести порядок у справах та будинку;
- відновити стосунки;
- завершувати раніше розпочаті відносини.
Ретроградний Меркурій у січні 2022 року: що категорично заборонено
- приймати важливі рішення;
- запускати нові проєкти;
- підписувати угоди та договори;
- купувати техніку;
- вирушати у поїздки.
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