Ретроградний Марс 30 жовтня 2022 - 12 січня 2023 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

З 30 жовтня 2022 року по 12 січня 2022 року Марс буде ретроградним.

Зазвичай Червона планета буває ретроградною кожні два роки близько 55-80 днів.



Давайте разом розберемося, що віщує період ретроградного Марсу і чим це загрожує землянам.



Нагадаємо, що під терміном "ретроградність" приховується зворотний рух планети. Але хвилюватися не варто, планети зі своїх орбіт не сходять. Вони просто вирушають у зворотний "танок" для умовного спостерігача з Землі. Усі планети можуть бути ретроградними, а ось світила Сонце і Місяць ні.

Ретроградність ніби "викручує" позитивні характеристики та вплив тієї чи тієї планети. Приміром, якщо ретроградний Меркурій, який з погляду астрології вважається патроном комунікацій, то у цей період вам буде важче порозумітися з людьми.



Своєю чергою Марс "відповідає" за активність, агресію, войовничість, енергійність, рух вперед, фізичну активність. Особливо це помітно у таких знаків зодіаку як Овен та Скорпіон, бо саме ця планета вважається їхнім покровителем. Тому під час ретроградності Марс саме їх зачепить найбільше.

Як пережити період ретроградного Марса:

1. Намагайтеся контролювати власні емоції, зокрема, гнів, злість, агресію тощо.

2. Аналізуйте власні дії, спробуйте поглянути на ситуацію з іншої точки зору. Намагайтеся не конфліктувати з іншими людьми, адже на них теж може вплинути "вогонь" Марса. Але якщо конфліктна ситуація таки сталася, попросіть вибачення, навіть якщо це якось зачепить вашу гордість.

4. Зверніться до сфери духовності, спробуйте зробити своє життя більш усвідомленим. Сходіть у відпустку і приділить час собі. Спробуйте якусь духовну практику, читайте молитви або мантри, медитуйте, відвідуйте храми та святилища, розмовляйте із вищими силами усіма доступними вас способами.

5. Під час ретроградного Марса у вашому житті можуть з’явитися люди із минулого, наприклад, колишні кохані. Не намагайтеся увійти в одну і ту ж річку двічі, адже ви просто ще раз наступите на кармічні граблі. Тому краще утриматися від таких контактів. Під час періоду ретроградного Марса також буде важко зустріти другу половинку. А якщо ви зараз перебуваєте у стосунках, то не дивуйтеся частим суперечкам, спробуйте "гасити" конфлікт ще на стадії його зародження.

6. Марс керує ранами, порізами, операціями. Тому будьте обережними з холодною зброєю і навіть кухонними ножами, а планові операції, якщо є можливість, перенести на осінь.

7. Оскільки Марс пов’язаний із залізом, очікуйте збоїв у роботі будь-якої техніки, як і під час періоду ретроградного Меркурія. Не виключено збільшення аварій на дорогах, тож не намагайтеся геройствувати за кермом, відчувши дух бунтівного Марса, а тим паче — з’ясовувати стосунки після ДТП.

8. Спробуйте уникати червоного кольору в одязі, щоб "не привабити" бунтівний вплив ретроградного Марса.

9. Приділіть увагу вашим старим проєктам та ідеям, знайдіть їх у старих блокнотах та "реанімуйте".

10. Ретроградний Марс дуже бурхливий, тому головне правило цього періоду — "не нашкодь".

Що не можна робити під час ретроградного Марса

планувати новий проєкт;

очікувати піднесення енергії;

купувати техніку.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на період ретроградного Марса для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Імператриця"

Сили наповнюють вас. У стосунках час розквітнути. Спробуйте насолоджуватися вихідними, забувши про роботу.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Сміливо рухайтеся уперед. У коханні не варто робити боляче своєму партнеру чи партнерці. У робочих справах вам не бракує ентузіазму.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Ви отримаєте нагороду за свою роботу. У коханні сподівайтеся на більше. На роботі можете попросити премію.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Гідно працюйте та отримаєте результат. У стосунках спробуйте розв'язувати ваші проблеми разом. На роботі продовжуйте діяти у тому ж дусі.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Ця карта вважається найкращою серед карт Таро. У коханні насолоджуйтеся тим, що маєте. Спробуйте досягнути нових висот на роботі.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Світ"

Шукайте гармонії. У стосунках ви отримаєте неймовірну насолоду. На роботі варто знайти однодумців.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Королева жезлів"

Використовуйте свій розум як зброю. У стосунках може бути боляче. А на роботі будуть озвучувати старі образи.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Паж мечів"

Дійте активно. У стосунках виникатимуть конфлікти. На роботі очікуйте нових викликів.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Очікуйте нових випробувань. У стосунках почніть заощаджувати. На роботі шукайте нові фінансові починання.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сімка кубків"

Не женіться за всім одразу. У стосунках вдумливо обирайте щось одне. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Закохані"

У русі одне до одного сподівайтеся на краще. Розчиніться у коханні. На роботі потрібно буде знайти хороших колег.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Потрібно перепочити. У стосунках шукайте спокою. На роботі вирушайте у відпустку.

Але в жодному разі не можна сприймати період ретроградного Марса як час для того, щоб сидіти в норі і з неї не показувати навіть кінчика носа. Ретроградність - це час для того, щоб трішки повернутися назад і усвідомити ті чи ті свої дії. Це своєрідна астрологічна перевірка на те, чи ви завчили певні кармічні уроки, чи ні. Тільки від вас, а не планет залежить, чи ви знову "наступите на граблі", чи вийдете із цього емоційно складного періоду переможцем.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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