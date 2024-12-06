Ретроградний Марс 6 грудня 2024 року-24 лютого 2025 року: що категорично заборонено робити

У цей період бажано уникати поспішних рішень і конфліктних ситуацій, оскільки ретроградний Марс підсилює напругу та імпульсивність.

У період ретроградного Марса з 6 грудня 2024 року до 24 лютого 2025 року є певні дії, які категорично не рекомендується виконувати, оскільки вони можуть призвести до негативних наслідків:

1. Починати нові проєкти

Уникайте запуску важливих справ, бізнесу або масштабних ініціатив, адже результати можуть бути непередбачуваними.

Особливо небажано ризикувати у фінансових справах.

2. Різко змінювати напрямок у житті

Не слід приймати доленосні рішення, як-от змінювати роботу, місце проживання чи закінчувати важливі стосунки.

Ці рішення краще відкласти до завершення ретроградного періоду.

3. Провокувати конфлікти

Уникайте суперечок, критики та агресивних розмов, особливо на роботі чи в родині.

Розбіжності, що виникли в цей час, можуть бути важкими для подолання.

4. Імпульсивні дії

Категорично не рекомендується діяти під впливом емоцій або поспіху.

Це стосується як особистих, так і професійних питань.

5. Занурюватися у фізичні ризики

Не варто займатися екстремальними видами спорту чи ризиковими активностями, адже ретроградний Марс може сприяти травмам.

Дотримання цих рекомендацій допоможе уникнути непотрібних труднощів та максимально ефективно використати цей період для внутрішнього зростання.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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