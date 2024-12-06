Ретроградний Марс 6 грудня 2024 року-24 лютого 2025 року: що означає цей період з погляду астрології, астрономії та езотерики

В астрології ретроградний Марс символізує період, коли енергія планети, пов'язана з ініціативою, активністю, боротьбою та амбіціями, зменшує свою зовнішню силу і спрямовується всередину. У цей час:

Активність знижується : важко починати нові проєкти або проявляти лідерські якості.

: важко починати нові проєкти або проявляти лідерські якості. Проблеми у стосунках : можливі конфлікти через невміння контролювати емоції.

: можливі конфлікти через невміння контролювати емоції. Самоаналіз: це ідеальний час для переосмислення дій, перегляду своїх цілей та роботи над внутрішнім балансом.

Марс, рухаючись через знаки Лева та Рака, може посилювати емоційність і потребу у визнанні. Люди можуть відчувати труднощі в подоланні агресії, тому важливо проявляти терпіння.

Ретроградний Марс з погляду астрономії

З астрономічної точки зору ретроградний рух Марса — це оптична ілюзія, яка виникає через різницю в швидкостях обертання Землі та Марса навколо Сонця. У цей період:

Марс здається таким, що рухається назад по небесній сфері (ретроградно), хоча насправді його орбіта залишається стабільною.

Таке явище повторюється приблизно раз на 26 місяців і триває 60–80 днів.

Це астрономічне явище привертає увагу не лише фахівців, але й тих, хто цікавиться взаємозв’язком космосу та життя на Землі.

Ретроградний Марс з погляду езотерики

З езотеричної точки зору ретроградний Марс сприймається як період очищення від внутрішніх конфліктів та звільнення від минулих образ. У цей час:

Енергетика планети слабшає , що створює відчуття застою, але це можливість для глибокої роботи над собою.

, що створює відчуття застою, але це можливість для глибокої роботи над собою. Робота з кармою : люди можуть зіткнутися з проблемами, які нагадують про незавершені уроки минулого.

: люди можуть зіткнутися з проблемами, які нагадують про незавершені уроки минулого. Захист енергії: рекомендується уникати токсичного спілкування та працювати над посиленням власного енергетичного поля через медитації, ритуали очищення або обереги.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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