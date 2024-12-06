Ретроградний Марс 6 грудня 2024 року-24 лютого 2025 року: що означає цей період з погляду астрології, астрономії та езотерики

Ретроградний Марс - це дуже особливий період
В астрології ретроградний Марс символізує період, коли енергія планети, пов'язана з ініціативою, активністю, боротьбою та амбіціями, зменшує свою зовнішню силу і спрямовується всередину. У цей час:
- Активність знижується: важко починати нові проєкти або проявляти лідерські якості.
- Проблеми у стосунках: можливі конфлікти через невміння контролювати емоції.
- Самоаналіз: це ідеальний час для переосмислення дій, перегляду своїх цілей та роботи над внутрішнім балансом.
Марс, рухаючись через знаки Лева та Рака, може посилювати емоційність і потребу у визнанні. Люди можуть відчувати труднощі в подоланні агресії, тому важливо проявляти терпіння.
Ретроградний Марс з погляду астрономії
З астрономічної точки зору ретроградний рух Марса — це оптична ілюзія, яка виникає через різницю в швидкостях обертання Землі та Марса навколо Сонця. У цей період:
- Марс здається таким, що рухається назад по небесній сфері (ретроградно), хоча насправді його орбіта залишається стабільною.
- Таке явище повторюється приблизно раз на 26 місяців і триває 60–80 днів.
Це астрономічне явище привертає увагу не лише фахівців, але й тих, хто цікавиться взаємозв’язком космосу та життя на Землі.
Ретроградний Марс з погляду езотерики
З езотеричної точки зору ретроградний Марс сприймається як період очищення від внутрішніх конфліктів та звільнення від минулих образ. У цей час:
- Енергетика планети слабшає, що створює відчуття застою, але це можливість для глибокої роботи над собою.
- Робота з кармою: люди можуть зіткнутися з проблемами, які нагадують про незавершені уроки минулого.
- Захист енергії: рекомендується уникати токсичного спілкування та працювати над посиленням власного енергетичного поля через медитації, ритуали очищення або обереги.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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