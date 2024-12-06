Ретроградний Марс 6 грудня 2024 року-24 лютого 2025 року: що варто робити

У період ретроградного Марса особливо важливо уникати імпульсивних дій та гострих конфліктів, адже емоції можуть легко виходити з-під контролю.

Ретроградний Марс, що триватиме з 6 грудня 2024 року до 24 лютого 2025 року, є періодом, коли енергія планети спрямована всередину. У цей час варто зосередитися на внутрішній роботі, плануванні та переосмисленні, а не на активних діях. Ось кілька рекомендацій:

1. Перегляд старих проєктів

Використовуйте цей час для завершення справ, які довго відкладалися. Аналізуйте ваші дії в минулому та вчіться на помилках.

2. Рефлексія та саморозвиток

Працюйте над контролем агресії та імпульсивності.

Розвивайте навички стійкості до стресу.

Медитації та йога допоможуть підтримувати баланс.

3. Уникання ризикових дій

Не варто починати нові масштабні проєкти чи підписувати важливі угоди.

Не слід приймати імпульсивних рішень, особливо в конфліктних ситуаціях.

4. Стосунки з іншими

Уникайте конфліктів та з'ясування стосунків.

Проявляйте терпіння до оточення, адже люди в цей період можуть бути більш дратівливими.

5. Фізичне здоров'я

Уникайте перевантаження та травмонебезпечних ситуацій.

Приділяйте увагу своєму самопочуттю, відпочивайте більше.

6. Планування майбутнього

Використовуйте час для підготовки до активних дій після завершення ретроградного періоду. Плануйте, але уникайте імпульсивності.

Цей період сприяє внутрішньому зростанню, переосмисленню життєвих цілей та завершенню незакінчених справ. Пам’ятайте, що навіть ретроградна фаза Марса — це шанс для позитивних змін.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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