Ретроградний Марс 6 грудня 2024 року-24 лютого 2025 року: три медитації для утримання сили

Ретроградний Марс — це час для роботи над власною витримкою та вмінням зберігати спокій у складних ситуаціях.

Ретроградний Марс — це астрологічний період, коли енергія планети, яка відповідає за активність, силу та ініціативу, стає менш спрямованою назовні та змушує заглядати вглиб себе. Це час, коли агресивність і поспіх можуть обернутися проти вас, а тому необхідно більше уваги приділяти плануванню, самоконтролю та завершенню раніше розпочатих справ.

Під час ретроградного Марса важливо зберігати внутрішню рівновагу та енергію. Ось три медитації, які допоможуть утримати силу та спокій:

1. Медитація на вогонь (для внутрішньої стабільності)

Як практикувати : Запаліть свічку, сядьте у зручне місце та сконцентруйте погляд на полум’ї.

: Запаліть свічку, сядьте у зручне місце та сконцентруйте погляд на полум’ї. Фокус: Уявляйте, як полум’я наповнює вас теплом, стабільністю та впевненістю. Це допомагає керувати емоціями та спрямовувати енергію на конструктивні дії.

2. Дихальна медитація (для контролю агресії)

Як практикувати : Сядьте прямо, закрийте очі та зосередьтеся на повільному глибокому диханні.

: Сядьте прямо, закрийте очі та зосередьтеся на повільному глибокому диханні. Фокус: Уявляйте, що з кожним вдихом ви наповнюєтесь спокоєм, а з кожним видихом відпускаєте напругу та злість. Це допомагає заспокоїти розум і уникати імпульсивних рішень.

3. Медитація на коріння (для відновлення енергії)

Як практикувати : Уявіть себе деревом із сильним корінням, що йде глибоко в землю.

: Уявіть себе деревом із сильним корінням, що йде глибоко в землю. Фокус: Відчуйте, як земля наповнює вас силою, а коріння тримає вас стійким під час життєвих бур. Це зміцнює вашу витривалість і допомагає залишатися непохитним у складних ситуаціях.

Ці практики сприяють гармонізації енергії Марса та допомагають зберегти вашу силу навіть у періоди напруги.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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