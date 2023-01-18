Ретроградний Марс закінчив свій рух у 2023 році: правила поведінки

Марс буває ретроградним раз на два роки та два місяці протягом від 66 до 88 днів.

Це робить ретроградний період Марса досить важливою подією, оскільки він буває ретроградним рідше, ніж інші особисті планети. Але 12 січня Марс перейшов у директний чи прямий рух.

Прямий і ретроградний рухи планет: астрологія

В рамках астрології в цілому і в рамках формули душі зокрема існує не до кінця осмислений поділ фаз планет на ретроградну та директну (іноді ще виділяють і стаціонарну, тобто нерухому). При цьому планета у ретроградній фазі досить сильно змінює свої характеристики.

Ретроградність планет: вплив

Ретроградність – це «криве дзеркало», у якому перебільшеному вигляді відображаються всі слабкості планет з погляду астрології. Зникає рішучість, активність, бажання діяти, які необхідні досягнення мети.

Ретроградний Марс: що це

Це оптична ілюзія, яка з поверхні планети виглядає як зворотний рух Марса щодо Землі. Явище спостерігається під час проходження Землі повз Марса і виникає через різницю орбітальних швидкостей планет і відмінностей у тому траєкторіях і орбітах.

Ретроградний Марс: астрологія

В астрології ретроградний Марс наділяють особливим змістом та будують прогнози щодо його впливу на життя людей.

Марс: астрологія

Марс – це планета активності, рішучості та натиску. Марс керує знаками Овна та Скорпіона і представляє принципи активності, дії, виявленої енергії, ініціативи, імпульсивного включення до діяльності, ентузіазму, відстоювання своїх прав, здійснення своїх бажань, агресивності, мужності. Людина Марса істотно відрізняється від інших планет. Його можна порівняти із полум'ям, вогнем. Характер цих людей активний, вибуховий, нестримний.

Директний Марс: що потрібно робити

Можна повернутися до конкретних дій та переговорів.

Почати зміни, які накопичувалися останнім часом.

Прагне до перемоги.

Нарощувати завзятість у досягненні мети.

Бути готовим на жертви.

Переживати труднощі задля великих досягнень.

Насолоджуватися амбітністю та цілеспрямованістю.

Червона планета війни рухалася в ретроградному задньому русі останні два з половиною місяці минулого року.

Тепер, після розвороту Марса в прямий рух людство готове до старту, щоб зробити ривок.

Наступного разу Марс розпочне ретроградний рух із 6 грудня 2024 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення у 2023 році.

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Додамо, що ретроградний Меркурій закінчився. Зібрали для вас поради, що треба робити.

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