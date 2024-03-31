Ретроградний Меркурій 1-25 квітня 2024 року: що категорично заборонено робити

Під час ретроградного руху Меркурія в астрології та езотериці не можна назвати конкретних категоричних правил, але існують рекомендації, які допомагають уникнути можливих проблем.

Укладання важливих угод або підписання документів без уважного перегляду та розуміння їх змісту: ретроградний рух Меркурія може призвести до плутанини та непорозумінь. Підписання важливих угод або документів без вдумливого аналізу може призвести до небажаних наслідків у майбутньому. Початок нових проєктів або ініціатив: ретроградний Меркурій часто асоціюється зі затримками, помилками та перешкодами. Цей період краще використовувати для завершення незавершених справ або перегляду минулих проєктів. Купівля нової техніки або електроніки: у цей період можуть виникати проблеми з технікою або електронікою, тому краще відкласти ці покупки до кінця ретроградного руху Меркурія. Планування важливих подорожей або поїздок: ретроградний Меркурій часто супроводжується затримками та непередбачуваними змінами у маршрутах. Краще обмежити плани на подорожі та поїздки у цей період. Важливі комунікації або обговорення: час ретроградного Меркурія може бути не найкращим для важливих розмов або обговорень, оскільки можуть виникати непорозуміння або конфлікти. Запуск нових рекламних або маркетингових кампаній: у цей період краще утриматися від запуску нових кампаній, оскільки можливість передбачити їх ефективність може бути ускладненою. Планування важливих подій, вечірок або заходів: ретроградний Меркурій може приносити непередбачені зміни або затримки, тому краще відкласти планування великих подій до закінчення цього періоду. Великі покупки або інвестиції: у цей період може бути складно прийняти обдумане рішення щодо великих покупок або інвестицій через можливі проблеми зі зв'язком та непередбачені обставини. Запуск нових програм або соціальних медіапроєктів: ретроградний Меркурій може призводити до технічних проблем або збоїв, тому краще утриматися від запуску нових програм або проєктів. Розповіді або поширення чуток без перевірки фактів: у цей період краще уникати розповідей або поширення чуток, оскільки може бути більше шансів на непорозуміння або невірну інтерпретацію інформації.

Варто зазначити, що ці рекомендації базуються на астрологічних віруваннях і можуть відрізнятися в залежності від індивідуальних переконань.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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