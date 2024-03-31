Ретроградний Меркурій 1-25 квітня 2024 року: що варто зробити

У період ретроградного Меркурія варто звернути увагу на сферу комунікацій.
Перший період ретроградного Меркурія у 2024 році розпочнеться 1 квітня і триватиме до 25 квітня.
Зібрали для вас поради про те, що рекомендується робити з погляду езотерики під час ретроградного руху Меркурія:
-
Проведення занять з медитації та саморефлексії: ретроградний Меркурій вважається часом внутрішнього перегляду. Медитація та саморефлексія можуть допомогти зосередитися на внутрішніх процесах, розглянути минулі досвіди та зміцнити зв'язок з внутрішнім "я".
-
Перегляд минулих подій та переживань: у цей період важливо приділяти увагу минулим подіям та вивчати їх важливість для особистого розвитку. Ретроспекція може допомогти зрозуміти шаблони поведінки та уникнути повторення помилок у майбутньому.
-
Підсилення комунікації з внутрішнім "я": віддайте увагу своїм внутрішнім потребам та прагненням. Спостерігайте свої емоції, думки та інтуїцію, щоб зберегти гармонію між своїм зовнішнім та внутрішнім світом.
-
Вивчення енергійних практик, таких як чистка енергійних центрів: ретроградний Меркурій може викликати енергетичні зміни в організмі. Енергетичні практики, такі як чистка чакр, можуть допомогти зберегти енергетичний баланс.
-
Підсилення зв'язку з природою: проведення часу на свіжому повітрі та взаємодія з природою можуть допомогти вам зберегти спокій та гармонію. Природа має велику енергетичну силу, яка може позитивно впливати на ваше самопочуття.
-
Використання ретроградного Меркурія для створення нових креативних проєктів: Цей час можна використовувати для виявлення нових ідей та переосмислення старих проєктів. Ретроградний Меркурій може стимулювати креативність та сприяти появі нових інсайтів.
-
Зосередження на духовному розвитку та пошуку глибшого змісту: використовуйте цей період для розвитку своєї духовності та поглиблення розуміння життя. Проведення часу в медитації, читання духовної літератури та відвідування духовних заходів можуть допомогти вам в цьому.
-
Проведення ритуалів чистки та очищення: ритуали чистки та очищення можуть допомогти зберегти позитивну енергію навколо вас та відіграти важливу роль у підтримці енергетичного балансу під час ретроградного Меркурія.
-
Подорож у світ мрій та візуалізації: використовуйте цей час для відкриття своїх внутрішніх світів, розглядайте свої мрії та бажання, і візуалізуйте свої цілі для залучення бажаних змін у своє життя.
-
Спілкування зі своїм внутрішнім дитинством та підтримка внутрішньої дитини: дозвольте собі бути ніжними та співчутливими до свого внутрішнього дитинства. Важливо дати вираз своїм емоціям та почуттям, які можуть виникати під час цього періоду.
Ці практики можуть допомогти зберегти гармонію та спокій під час ретроградного руху Меркурія та використати його енергію для особистого розвитку та духовного зростання.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.
Читайте також:
- Таропрогноз на весну 2024 року: що карти нам віщують
- Світ здригнеться від великої біди: тарологиня сказала, коли закінчиться війна та хто не доживе до кінця року