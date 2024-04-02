Ретроградний Меркурій 1-25 квітня 2024 року: три сильні езотеричні ритуали

Ретроградний рух Меркурія зачіпає енергетику та має потенціал викликати деякі труднощі. Тому езотеричні ритуали, спрямовані на збереження гармонії та балансу, можуть бути корисними. Ось три сильні езотеричні практики, які можуть допомогти під час ретроградного Меркурія:

Ритуал очищення та захисту аур: Розпочніть ритуал з медитації, щоб зосередитися та зробити зв'язок із власною енергією.

Використовуйте ароматичні трави або ефірні олії, такі як салвія, пальмароза чи інші, що мають властивості очищення та захисту. Розпиліть їх або використовуйте в кімнаті.

Візьміть кристали, такі як чорний турмалін або аметист, які відомі своєю здатністю до захисту аур та очищення негативної енергії. Розмістіть їх біля входу у приміщення або під подушку під час сну.

Використовуйте рухи рук та інтуїцію, щоб відчути енергетичні блоки та розпустити їх, дозволяючи своїй енергії вільно циркулювати. Ритуал зміцнення комунікації та розуміння: Створіть спокійне середовище для медитації та ритуалу, використовуючи свічки, аромати та м'яке освітлення.

Працюйте з кристалами, такими як сапфір або лабрадорит, які допоможуть зміцнити зв'язок з внутрішнім голосом та підвищити інтуїцію.

Використовуйте мантри або афірмації, щоб зміцнити свою здатність виражати свої думки та почути повідомлення від внутрішнього "я".

Зверніть увагу на сни та інтуїтивні відчуття, які можуть містити важливі повідомлення під час цього періоду. Ритуал привертання позитивної енергії та успіху: Створіть атмосферу обійму та радості за допомогою музики, квітів та кольорових свічок.

Використовуйте кристали, такі як цитрин, для підсилення енергії успіху та привертання позитивної удачі.

Працюйте з інтенціями та візуалізацією, щоб концентрувати свою увагу на своїх цілях та бажаннях. Зображуйте собі, як ви досягаєте своїх мрій, та відчувайте це в своєму серці.

Використовуйте світлові коди, символи або мантри, які відомі своєю здатністю привертати успіх та позитивну енергію.

Ці ритуали можуть бути корисними для підтримки гармонії та балансу під час ретроградного руху Меркурія, а також для використання його енергії для особистого розвитку та духовного зростання.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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