Ретроградний Меркурій 15 березня – 7 квітня 2025 року: астрологія, астрономія та езотерика

Цей період сприяє саморефлексії, переосмисленню минулих рішень і звільненню від застарілих переконань, які більше не служать вашому розвитку.

Ретроградний рух Меркурія – це оптична ілюзія, що виникає, коли Земля обганяє Меркурій на його орбіті, через що здається, ніби планета рухається назад. Насправді Меркурій продовжує свій звичний рух, але ця ілюзія впливає на нашу сприйнятливість і може позначатися на психоемоційному стані.

У цей період можливі збої у зв’язку, проблеми з технікою та непорозуміння, адже Меркурій керує інформацією, комунікацією та мисленням.

Астрологічний вплив

Цього разу ретроградний Меркурій проходитиме через знак Овна, що робить його енергію більш напруженою та імпульсивною. Основні теми цього періоду:

Переоцінка особистих ініціатив та рішень – можливі сумніви щодо попередніх дій, необхідність коригування планів.

– можливі сумніви щодо попередніх дій, необхідність коригування планів. Емоційна гарячковість – ризик імпульсивних слів та вчинків, що можуть призвести до конфліктів.

– ризик імпульсивних слів та вчинків, що можуть призвести до конфліктів. Повернення до минулих ситуацій та людей – можуть з’явитися старі знайомі або відновитися давні питання, що потребують завершення.

– можуть з’явитися старі знайомі або відновитися давні питання, що потребують завершення. Збої у справах, що потребують швидких рішень – важливо уникати поспішних кроків та перевіряти інформацію кілька разів.

Це гарний період для аналізу минулого досвіду, перегляду цілей і стратегій, роботи над помилками, але не найкращий час для нових починань.

Езотеричне значення

З езотеричної точки зору ретроградний Меркурій символізує період кармічного очищення та відновлення енергетичного балансу. У цей час можуть активуватися невирішені питання минулого, зокрема на рівні підсвідомості.

Рекомендовані практики:

Медитації на звільнення від минулого – допоможуть закрити кармічні борги та позбутися старих образ.

– допоможуть закрити кармічні борги та позбутися старих образ. Ритуали очищення простору та думок – наприклад, обкурювання оселі шавлією або використання водних практик для енергетичного оновлення.

– наприклад, обкурювання оселі шавлією або використання водних практик для енергетичного оновлення. Практики усвідомленості та самопізнання – ведення щоденника, аналіз сновидінь, робота зі страхами та переконаннями.

– ведення щоденника, аналіз сновидінь, робота зі страхами та переконаннями. Робота з рунами або Таро – для отримання підказок щодо важливих життєвих аспектів.

Ретроградний Меркурій 15 березня – 7 квітня 2025 року – це не лише період затримок і плутанини, а й час для глибокої роботи над собою. Він дає можливість виправити старі помилки, завершити незавершене та очистити простір для майбутнього. Головне – не поспішати, уникати імпульсивних рішень і спрямовувати енергію на внутрішнє перетворення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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