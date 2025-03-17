Ретроградний Меркурій 15 березня – 7 квітня 2025 року: нюанси періоду і 10 психологічних афірмацій

Ретроградний Меркурій у березні-квітні 2025 року може провокувати відчуття хаосу в спілкуванні, затримки у справах та повернення старих ситуацій, що потребують перегляду

Ретроградний Меркурій у 2025 році відбуватиметься з 15 березня по 7 квітня, і цей період матиме характерні труднощі, пов’язані з комунікацією, документами, технікою та транспортом. Розгляньмо ключові нюанси цього циклу та підберемо 10 психологічних афірмацій для підтримки внутрішньої рівноваги.

Нюанси ретроградного Меркурія (15 березня – 7 квітня 2025)

Знаки проходження: Меркурій почне ретроградний рух у знаку Овна, що може посилити імпульсивність у спілкуванні, ризик неправильних рішень та конфліктів. Вплив на комунікацію: Виникатимуть труднощі у висловленні думок, можливі непорозуміння, недомовленості, перекручування інформації. Затримки та технічні збої: Можливі проблеми з транспортом, гаджетами, зв’язком та електронними пристроями. Ризик повернення минулого: Люди та ситуації з минулого можуть нагадати про себе, особливо старі знайомі, колишні партнери або нерозв’язані питання. Перегляд рішень: Не варто приймати серйозні рішення, підписувати важливі документи або запускати нові проєкти. Краще аналізувати, завершувати незавершене, виправляти помилки.

10 психологічних афірмацій для ретроградного Меркурія

Я приймаю всі зміни спокійно та впевнено. Я легко висловлюю свої думки і знаходжу правильні слова. Мої дії мудрі, обдумані та гармонійні. Я відпускаю минуле і відкриваюся для нових можливостей. Я довіряю процесу життя і знаю, що все складається найкращим чином. Я терпляча та уважна у спілкуванні з іншими. Я знаходжу баланс між розумом і серцем. Я легко адаптуюся до змін та несподіванок. Мої рішення виважені, і я дозволяю собі брати паузу перед важливими кроками. Я спокійно проходжу ретроградний Меркурій, наповнюючи себе мудрістю та гармонією.

Рекомендації на період ретроградного Меркурія

Будьте уважні до деталей у документах і повідомленнях.

Уникайте імпульсивних рішень та конфліктів.

Використовуйте цей час для аналізу, виправлення помилок та завершення старих справ.

Практикуйте спокій, терпіння і усвідомленість у спілкуванні.

Цей період можна використати для перегляду старих ідей, роботи над собою та внутрішнього очищення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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