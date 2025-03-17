Ретроградний Меркурій 15 березня – 7 квітня 2025 року: нюанси періоду і 10 психологічних афірмацій

Ретроградний Меркурій у березні-квітні 2025 року може провокувати відчуття хаосу в спілкуванні, затримки у справах та повернення старих ситуацій, що потребують перегляду
Ретроградний Меркурій у 2025 році відбуватиметься з 15 березня по 7 квітня, і цей період матиме характерні труднощі, пов’язані з комунікацією, документами, технікою та транспортом. Розгляньмо ключові нюанси цього циклу та підберемо 10 психологічних афірмацій для підтримки внутрішньої рівноваги.
Нюанси ретроградного Меркурія (15 березня – 7 квітня 2025)
- Знаки проходження: Меркурій почне ретроградний рух у знаку Овна, що може посилити імпульсивність у спілкуванні, ризик неправильних рішень та конфліктів.
- Вплив на комунікацію: Виникатимуть труднощі у висловленні думок, можливі непорозуміння, недомовленості, перекручування інформації.
- Затримки та технічні збої: Можливі проблеми з транспортом, гаджетами, зв’язком та електронними пристроями.
- Ризик повернення минулого: Люди та ситуації з минулого можуть нагадати про себе, особливо старі знайомі, колишні партнери або нерозв’язані питання.
- Перегляд рішень: Не варто приймати серйозні рішення, підписувати важливі документи або запускати нові проєкти. Краще аналізувати, завершувати незавершене, виправляти помилки.
10 психологічних афірмацій для ретроградного Меркурія
- Я приймаю всі зміни спокійно та впевнено.
- Я легко висловлюю свої думки і знаходжу правильні слова.
- Мої дії мудрі, обдумані та гармонійні.
- Я відпускаю минуле і відкриваюся для нових можливостей.
- Я довіряю процесу життя і знаю, що все складається найкращим чином.
- Я терпляча та уважна у спілкуванні з іншими.
- Я знаходжу баланс між розумом і серцем.
- Я легко адаптуюся до змін та несподіванок.
- Мої рішення виважені, і я дозволяю собі брати паузу перед важливими кроками.
- Я спокійно проходжу ретроградний Меркурій, наповнюючи себе мудрістю та гармонією.
Рекомендації на період ретроградного Меркурія
- Будьте уважні до деталей у документах і повідомленнях.
- Уникайте імпульсивних рішень та конфліктів.
- Використовуйте цей час для аналізу, виправлення помилок та завершення старих справ.
- Практикуйте спокій, терпіння і усвідомленість у спілкуванні.
Цей період можна використати для перегляду старих ідей, роботи над собою та внутрішнього очищення.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.
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