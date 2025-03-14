Ретроградний Меркурій 15 березня - 7 квітня 2025 року: нюанси періоду та що категорично заборонено робити

Ретроградний Меркурій 15 березня – 7 квітня 2025 року сприяє поверненню до незавершених справ, перегляду минулих рішень та усвідомленню допущених помилок
Ретроградний Меркурій – це період, коли планета, що відповідає за комунікацію, мислення, подорожі та техніку, створює ілюзію руху у зворотному напрямку. У 2025 році цей період триватиме з 15 березня по 7 квітня, впливаючи на повсякденне життя через затримки, плутанину в інформації та необхідність повернення до минулих справ.
Нюанси періоду
- Затримки та непорозуміння – можливі труднощі у переговорах, труднощі в комунікації, проблеми з передачею інформації.
- Помилки в документах – важливо перевіряти всі деталі, особливо перед підписанням угод.
- Повернення минулого – можуть активізуватися старі зв’язки, незакриті питання та ситуації, що потребують перегляду.
- Технічні несправності – підвищений ризик збоїв у роботі електроніки, транспорту, зв’язку.
- Емоційна напруженість – можливі перепади настрою, підвищена чутливість до слів і дій інших людей.
Що категорично заборонено робити
- Починати нові справи, проєкти чи бізнес – запущене в цей період може натрапляти на труднощі або потребувати перегляду.
- Підписувати важливі документи та угоди без ретельної перевірки – високий ризик помилок та непередбачених нюансів.
- Робити великі покупки, особливо електроніки та транспорту – техніка, придбана в цей період, може швидко ламатися або мати приховані дефекти.
- Змінювати роботу чи починати нові відносини – високий шанс розчарувань або необхідності повернутися до старих варіантів.
- Діяти імпульсивно, приймати поспішні рішення – краще спочатку все обдумати та зачекати на більш сприятливий період.
- Вдаватися до з’ясування стосунків та конфліктів – ризик нерозуміння та загострення ситуації занадто високий.
- Планувати далекі подорожі без запасного варіанту – можливі затримки рейсів, втрати багажу чи плутанина у маршрутах.
Ретроградний Меркурій – це не час для активних змін, а період для аналізу, завершення старих справ та переосмислення. Якщо уникати поспішних рішень і діяти усвідомлено, можна використати цей час із користю, зосереджуючись на саморозвитку та внутрішній гармонії.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.
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