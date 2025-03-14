Ретроградний Меркурій 15 березня - 7 квітня 2025 року: нюанси періоду та що категорично заборонено робити

Ретроградний Меркурій – це період, коли планета, що відповідає за комунікацію, мислення, подорожі та техніку, створює ілюзію руху у зворотному напрямку. У 2025 році цей період триватиме з 15 березня по 7 квітня, впливаючи на повсякденне життя через затримки, плутанину в інформації та необхідність повернення до минулих справ.

Нюанси періоду

Затримки та непорозуміння – можливі труднощі у переговорах, труднощі в комунікації, проблеми з передачею інформації.

– можливі труднощі у переговорах, труднощі в комунікації, проблеми з передачею інформації. Помилки в документах – важливо перевіряти всі деталі, особливо перед підписанням угод.

– важливо перевіряти всі деталі, особливо перед підписанням угод. Повернення минулого – можуть активізуватися старі зв’язки, незакриті питання та ситуації, що потребують перегляду.

– можуть активізуватися старі зв’язки, незакриті питання та ситуації, що потребують перегляду. Технічні несправності – підвищений ризик збоїв у роботі електроніки, транспорту, зв’язку.

– підвищений ризик збоїв у роботі електроніки, транспорту, зв’язку. Емоційна напруженість – можливі перепади настрою, підвищена чутливість до слів і дій інших людей.

Що категорично заборонено робити

Починати нові справи, проєкти чи бізнес – запущене в цей період може натрапляти на труднощі або потребувати перегляду.

– запущене в цей період може натрапляти на труднощі або потребувати перегляду. Підписувати важливі документи та угоди без ретельної перевірки – високий ризик помилок та непередбачених нюансів.

– високий ризик помилок та непередбачених нюансів. Робити великі покупки, особливо електроніки та транспорту – техніка, придбана в цей період, може швидко ламатися або мати приховані дефекти.

Змінювати роботу чи починати нові відносини – високий шанс розчарувань або необхідності повернутися до старих варіантів.

– високий шанс розчарувань або необхідності повернутися до старих варіантів. Діяти імпульсивно, приймати поспішні рішення – краще спочатку все обдумати та зачекати на більш сприятливий період.

– краще спочатку все обдумати та зачекати на більш сприятливий період. Вдаватися до з’ясування стосунків та конфліктів – ризик нерозуміння та загострення ситуації занадто високий.

– ризик нерозуміння та загострення ситуації занадто високий. Планувати далекі подорожі без запасного варіанту – можливі затримки рейсів, втрати багажу чи плутанина у маршрутах.

Ретроградний Меркурій – це не час для активних змін, а період для аналізу, завершення старих справ та переосмислення. Якщо уникати поспішних рішень і діяти усвідомлено, можна використати цей час із користю, зосереджуючись на саморозвитку та внутрішній гармонії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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