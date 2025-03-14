Ретроградний Меркурій 15 березня - 7 квітня 2025 року: особливості періоду та що варто зробити

Ретроградний Меркурій 15 березня – 7 квітня 2025 року є періодом уповільнення, переосмислення та повернення до минулих тем, що потребують завершення або перегляду.

Ретроградний Меркурій – це астрономічне явище, коли планета, рухаючись своєю орбітою, здається, ніби рухається у зворотному напрямку. У 2025 році цей період триватиме з 15 березня по 7 квітня, впливаючи на комунікацію, документообіг, техніку та внутрішні процеси переосмислення.

Особливості періоду

Затримки та непорозуміння – можливі проблеми в переговорах, плутанина в документах, невизначеність у справах.

– можливі проблеми в переговорах, плутанина в документах, невизначеність у справах. Збої у техніці – частішають несправності електроніки, можливі проблеми зі зв’язком та транспортом.

– частішають несправності електроніки, можливі проблеми зі зв’язком та транспортом. Повернення минулого – можуть нагадати про себе старі ситуації, люди, стосунки чи незавершені справи.

– можуть нагадати про себе старі ситуації, люди, стосунки чи незавершені справи. Неочікувані зміни планів – варто бути гнучкими та готовими до коригування розкладу.

– варто бути гнучкими та готовими до коригування розкладу. Складність у прийнятті нових рішень – цей період краще присвятити аналізу, ніж активним новим починанням.

Що варто зробити з погляду езотерики

Завершити незакінчені справи , переглянути те, що було відкладене.

, переглянути те, що було відкладене. Перевіряти документи та інформацію , щоб уникнути помилок та непорозумінь.

, щоб уникнути помилок та непорозумінь. Очищати простір , як фізичний (прибирання, позбавлення від непотрібного), так і енергетичний.

, як фізичний (прибирання, позбавлення від непотрібного), так і енергетичний. Займатися самоаналізом, підбивати підсумки та переглядати свої рішення.

Практикувати спокій та терпіння , не піддаватися імпульсивним емоціям.

, не піддаватися імпульсивним емоціям. Повернутися до старих ідей , обміркувати їх повторно, але не розпочинати реалізацію.

, обміркувати їх повторно, але не розпочинати реалізацію. Захищати енергетичне поле, уникати токсичного спілкування та працювати над внутрішньою рівновагою.

Ретроградний Меркурій – це час переосмислення, перегляду та корекції. Використовуючи його для завершення старого та аналізу пройденого, можна ефективно підготувати ґрунт для майбутніх змін після завершення ретроградного періоду.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

Читайте також: