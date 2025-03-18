Ретроградний Меркурій 15 березня – 7 квітня 2025 року: що означає цей період і 10 езотеричних маніфестацій

Цей ретроградний Меркурій стане періодом глибокого самоаналізу, коли минулі події та невирішені питання можуть знову нагадати про себе, вимагаючи перегляду та усвідомлення.
Ретроградний Меркурій у цей період відбуватиметься у знаках Овна та Риб, що робить його особливо напруженим у питаннях комунікації, планування та внутрішнього самопізнання.
- Меркурій в Овні (до 22 березня): можливі імпульсивні рішення, агресивна комунікація, непорозуміння в суперечках.
- Меркурій у Рибах (з 23 березня): збільшиться схильність до плутанини, ілюзій, загострення інтуїції, повернення незавершених справ, внутрішній пошук істини.
Основні особливості цього ретрограду:
- Непорозуміння в спілкуванні, конфлікти через поспішні висновки.
- Повернення старих знайомих, проєктів, спогадів.
- Проблеми з технікою, транспортом, затримки у поїздках.
- Сильний вплив підсвідомості та інтуїції.
- Час для завершення, переосмислення, самопізнання.
Що таке маніфестації в езотериці?
Маніфестація – це свідоме використання енергії думок, слів та дій для створення бажаної реальності. Це може бути у формі афірмацій, ритуалів, візуалізацій, роботи з енергіями та символами.
10 езотеричних маніфестацій під час ретроградного Меркурія
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Маніфестація звільнення – напишіть на папері все, що більше не служить вам (страхи, образи, токсичні зв'язки), та спаліть його, уявляючи, як енергія звільняється.
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Ритуал очищення простору – використовуйте дим шавлії, пало санто або свічку, щоб прибрати стару енергію та підготуватися до нового етапу.
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Ретроградне письмо – ведіть щоденник, аналізуючи старі ситуації, щоб побачити приховані уроки та знайти нові рішення.
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Афірмації про ясність думки – щодня повторюйте: "Мої думки чисті, мої рішення мудрі, я довіряю своєму внутрішньому голосу".
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Візуалізація завершення справ – уявіть, як всі незавершені проєкти закінчуються, енергія звільняється, а ви рухаєтеся далі без перешкод.
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Робота з кристалами – використовуйте лабрадорит (інтуїція), аметист (духовний захист) або гематит (заземлення) для балансу енергії.
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Ритуал пробачення – напишіть лист пробачення собі або іншій людині (можна не відправляти), щоб очистити емоційний простір.
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Техніка дзеркальної медитації – дивіться у дзеркало, проговорюючи слова любові та прийняття до себе, особливо в дні, коли відчуваєте сум'яття.
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Перепрограмування підсвідомості – слухайте мантри або працюйте з гіпномедитаціями для глибокої трансформації старих переконань.
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Таро або рунічне передбачення – отримайте підказки, які аспекти життя потребують перегляду під час цього ретроградного періоду.
Що не варто робити в цей період?
- Починати важливі справи, підписувати контракти.
- Купувати дорогі речі (телефон, авто, техніку).
- Конфліктувати через непорозуміння.
- Приймати імпульсивні рішення.
Цей період найкраще використати для саморефлексії, переосмислення минулого та внутрішнього перезавантаження.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.
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