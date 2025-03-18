Ретроградний Меркурій 15 березня – 7 квітня 2025 року: що означає цей період і 10 езотеричних маніфестацій

Цей ретроградний Меркурій стане періодом глибокого самоаналізу, коли минулі події та невирішені питання можуть знову нагадати про себе, вимагаючи перегляду та усвідомлення.

Ретроградний Меркурій у цей період відбуватиметься у знаках Овна та Риб, що робить його особливо напруженим у питаннях комунікації, планування та внутрішнього самопізнання.

Меркурій в Овні (до 22 березня) : можливі імпульсивні рішення, агресивна комунікація, непорозуміння в суперечках.

: можливі імпульсивні рішення, агресивна комунікація, непорозуміння в суперечках. Меркурій у Рибах (з 23 березня): збільшиться схильність до плутанини, ілюзій, загострення інтуїції, повернення незавершених справ, внутрішній пошук істини.

Основні особливості цього ретрограду:

Непорозуміння в спілкуванні, конфлікти через поспішні висновки.

Повернення старих знайомих, проєктів, спогадів.

Проблеми з технікою, транспортом, затримки у поїздках.

Сильний вплив підсвідомості та інтуїції.

Час для завершення, переосмислення, самопізнання.

Що таке маніфестації в езотериці?

Маніфестація – це свідоме використання енергії думок, слів та дій для створення бажаної реальності. Це може бути у формі афірмацій, ритуалів, візуалізацій, роботи з енергіями та символами.

10 езотеричних маніфестацій під час ретроградного Меркурія

Маніфестація звільнення – напишіть на папері все, що більше не служить вам (страхи, образи, токсичні зв'язки), та спаліть його, уявляючи, як енергія звільняється. Ритуал очищення простору – використовуйте дим шавлії, пало санто або свічку, щоб прибрати стару енергію та підготуватися до нового етапу. Ретроградне письмо – ведіть щоденник, аналізуючи старі ситуації, щоб побачити приховані уроки та знайти нові рішення. Афірмації про ясність думки – щодня повторюйте: "Мої думки чисті, мої рішення мудрі, я довіряю своєму внутрішньому голосу". Візуалізація завершення справ – уявіть, як всі незавершені проєкти закінчуються, енергія звільняється, а ви рухаєтеся далі без перешкод. Робота з кристалами – використовуйте лабрадорит (інтуїція), аметист (духовний захист) або гематит (заземлення) для балансу енергії. Ритуал пробачення – напишіть лист пробачення собі або іншій людині (можна не відправляти), щоб очистити емоційний простір. Техніка дзеркальної медитації – дивіться у дзеркало, проговорюючи слова любові та прийняття до себе, особливо в дні, коли відчуваєте сум'яття. Перепрограмування підсвідомості – слухайте мантри або працюйте з гіпномедитаціями для глибокої трансформації старих переконань. Таро або рунічне передбачення – отримайте підказки, які аспекти життя потребують перегляду під час цього ретроградного періоду.

Що не варто робити в цей період?

Починати важливі справи, підписувати контракти.

Купувати дорогі речі (телефон, авто, техніку).

Конфліктувати через непорозуміння.

Приймати імпульсивні рішення.

Цей період найкраще використати для саморефлексії, переосмислення минулого та внутрішнього перезавантаження.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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