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Ретроградний Меркурій 15 березня - 7 квітня 2025 року: три медитації для роботи з минулим

Ретроградний Меркурій 15 березня - 7 квітня 2025 року: три медитації для роботи з минулим

Він може приносити плутанину у спілкуванні, технічні збої та повернення старих ситуацій, але водночас дає можливість виправити помилки та знайти внутрішню рівновагу. / Фото: ТСН.ua

Ретроградний Меркурій з 15 березня по 7 квітня 2025 року – це період, коли важливо переглянути свої минулі рішення, завершити незавершене та уникати поспішних висновків

Ретроградний Меркурій – це один із найвідоміших астрологічних періодів, який традиційно асоціюється з непорозуміннями, технічними збоями, затримками у справах і поверненням ситуацій з минулого. З точки зору астрономії, це явище відбувається тоді, коли Меркурій здається таким, що рухається у зворотному напрямку відносно Землі. Хоча насправді це лише оптична ілюзія, її вплив на наші життя може бути досить відчутним.

У 2025 році ретроградний Меркурій відбудеться з 15 березня по 7 квітня, проходячи через знак Овна. Це принесе особливий акцент на теми самовираження, ініціатив і особистих рішень. Можуть виникати труднощі у спілкуванні, плутанина в думках, необхідність перегляду старих планів і повернення до незавершених справ.

Проте ретроградний Меркурій – це не лише хаос і труднощі. Це також час, коли Всесвіт дає можливість розібратися з минулим, виправити помилки та завершити те, що довго залишалося відкритим. Саме тому в цей період особливо корисними є практики рефлексії, перегляду життєвих уроків і медитації на зцілення минулого.

У цьому контексті три медитації для роботи з минулим допоможуть вам звільнитися від тягаря старих емоцій, повернути собі внутрішню силу та з ясністю подивитися вперед.

Ретроградний Меркурій з 15 березня до 7 квітня 2025 року – це час, коли варто переосмислити минулі події, відновити зв’язок із собою та закрити незавершені ситуації. Ось три медитації, які допоможуть вам працювати з минулим у цей період.

1. Медитація очищення від тягаря минулого

Ціль: відпустити ситуації, які вас турбують, і знайти внутрішній спокій.
Як виконувати:

  1. Сядьте або лягайте в зручному місці, заплющте очі.
  2. Уявіть біле світло, яке оточує вас і проникає в кожну клітину тіла.
  3. Подумки згадайте подію чи людину, яка викликає у вас важкі почуття.
  4. Уявіть, як цей спогад перетворюється на темний клубок енергії.
  5. Повільно вдихайте та видихайте, спостерігаючи, як біле світло розчиняє цей клубок.
  6. Повторіть афірмацію: "Я відпускаю минуле. Воно більше не має влади наді мною. Я вільна(ий)."
  7. Коли відчуєте полегшення, подякуйте собі та завершіть практику.

Медитація примирення з минулим "Лист собі"

Ціль: знайти спокій і прийняти свій досвід.
Як виконувати:

  1. Візьміть аркуш паперу або уявіть, що пишете листа собі в минулому.
  2. Запишіть або подумки висловіть підтримку тому "я", що зіткнулося з труднощами.
  3. Розкажіть, як цей досвід зробив вас сильнішою(им) і чого він вас навчив.
  4. Закінчіть листа словами: "Я приймаю себе та своє минуле. Я дозволяю собі жити в теперішньому."
  5. Якщо це реальний лист, можете його спалити або сховати як символ завершення роботи з минулим.

3. Медитація повернення втрачених частин себе

Ціль: повернути свою силу та інтегрувати розрізнені аспекти особистості.
Як виконувати:

  1. Закрийте очі, дихайте спокійно та глибоко.
  2. Уявіть, що ви стоїте у своєму улюбленому місці природи (ліс, берег річки, поле тощо).
  3. Відчуйте, що частини вашої енергії, загублені у минулих подіях, починають до вас повертатися.
  4. Вони можуть виглядати як світлові кульки, струмені енергії або обриси фігур.
  5. Коли вони торкаються вас, ви відчуваєте, як наповнюєтесь цілісністю та силою.
  6. Повторіть: "Я повертаю собі свою силу. Всі частини мене – зі мною."
  7. Відчуйте гармонію і завершеність, а потім повільно відкрийте очі.

Можете виконувати їх у довільному порядку, орієнтуючись на внутрішні відчуття. Якщо якась із них викликає сильні емоції, це знак, що вона вам особливо потрібна.

Ретроградний Меркурій – не тільки про хаос у справах, а й можливість глибокого внутрішнього зцілення. Використовуйте цей час для примирення з минулим та розчищення простору для нового.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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