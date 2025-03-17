Ретроградний Меркурій 15 березня - 7 квітня 2025 року: три медитації для роботи з минулим

Ретроградний Меркурій з 15 березня по 7 квітня 2025 року – це період, коли важливо переглянути свої минулі рішення, завершити незавершене та уникати поспішних висновків

Ретроградний Меркурій – це один із найвідоміших астрологічних періодів, який традиційно асоціюється з непорозуміннями, технічними збоями, затримками у справах і поверненням ситуацій з минулого. З точки зору астрономії, це явище відбувається тоді, коли Меркурій здається таким, що рухається у зворотному напрямку відносно Землі. Хоча насправді це лише оптична ілюзія, її вплив на наші життя може бути досить відчутним.

У 2025 році ретроградний Меркурій відбудеться з 15 березня по 7 квітня, проходячи через знак Овна. Це принесе особливий акцент на теми самовираження, ініціатив і особистих рішень. Можуть виникати труднощі у спілкуванні, плутанина в думках, необхідність перегляду старих планів і повернення до незавершених справ.

Проте ретроградний Меркурій – це не лише хаос і труднощі. Це також час, коли Всесвіт дає можливість розібратися з минулим, виправити помилки та завершити те, що довго залишалося відкритим. Саме тому в цей період особливо корисними є практики рефлексії, перегляду життєвих уроків і медитації на зцілення минулого.

У цьому контексті три медитації для роботи з минулим допоможуть вам звільнитися від тягаря старих емоцій, повернути собі внутрішню силу та з ясністю подивитися вперед.

Ретроградний Меркурій з 15 березня до 7 квітня 2025 року – це час, коли варто переосмислити минулі події, відновити зв’язок із собою та закрити незавершені ситуації. Ось три медитації, які допоможуть вам працювати з минулим у цей період.

1. Медитація очищення від тягаря минулого

Ціль: відпустити ситуації, які вас турбують, і знайти внутрішній спокій.

Як виконувати:

Сядьте або лягайте в зручному місці, заплющте очі. Уявіть біле світло, яке оточує вас і проникає в кожну клітину тіла. Подумки згадайте подію чи людину, яка викликає у вас важкі почуття. Уявіть, як цей спогад перетворюється на темний клубок енергії. Повільно вдихайте та видихайте, спостерігаючи, як біле світло розчиняє цей клубок. Повторіть афірмацію: "Я відпускаю минуле. Воно більше не має влади наді мною. Я вільна(ий)." Коли відчуєте полегшення, подякуйте собі та завершіть практику.

Медитація примирення з минулим "Лист собі"

Ціль: знайти спокій і прийняти свій досвід.

Як виконувати:

Візьміть аркуш паперу або уявіть, що пишете листа собі в минулому. Запишіть або подумки висловіть підтримку тому "я", що зіткнулося з труднощами. Розкажіть, як цей досвід зробив вас сильнішою(им) і чого він вас навчив. Закінчіть листа словами: "Я приймаю себе та своє минуле. Я дозволяю собі жити в теперішньому." Якщо це реальний лист, можете його спалити або сховати як символ завершення роботи з минулим.

3. Медитація повернення втрачених частин себе

Ціль: повернути свою силу та інтегрувати розрізнені аспекти особистості.

Як виконувати:

Закрийте очі, дихайте спокійно та глибоко. Уявіть, що ви стоїте у своєму улюбленому місці природи (ліс, берег річки, поле тощо). Відчуйте, що частини вашої енергії, загублені у минулих подіях, починають до вас повертатися. Вони можуть виглядати як світлові кульки, струмені енергії або обриси фігур. Коли вони торкаються вас, ви відчуваєте, як наповнюєтесь цілісністю та силою. Повторіть: "Я повертаю собі свою силу. Всі частини мене – зі мною." Відчуйте гармонію і завершеність, а потім повільно відкрийте очі.

Можете виконувати їх у довільному порядку, орієнтуючись на внутрішні відчуття. Якщо якась із них викликає сильні емоції, це знак, що вона вам особливо потрібна.

Ретроградний Меркурій – не тільки про хаос у справах, а й можливість глибокого внутрішнього зцілення. Використовуйте цей час для примирення з минулим та розчищення простору для нового.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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