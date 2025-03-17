Ретроградний Меркурій 15 березня - 7 квітня 2025 року: три ритуали, щоб уникнути повернення минулого

Цей період може принести відчуття дежавю, коли здається, що ви знову стикаєтесь із тими самими ситуаціями або людьми, але на новому рівні усвідомлення

Ретроградний Меркурій — це період, коли планета, що відповідає за комунікацію, інформацію, подорожі та техніку, ніби рухається назад (з погляду Землі). У 2025 році він проходитиме через знак Овна, що надасть цьому періоду особливу динаміку та гостроту.

Основні особливості ретроградного Меркурія у березні-квітні 2025 року:

Імпульсивність та поспішність у рішеннях

Овен – знак вогню, а отже, під час ретроградного руху Меркурія можливі різкі зміни думок, конфлікти, необдумані рішення та слова, про які можна пошкодувати. Варто уникати імпульсивних вчинків та зупинятися перед тим, як щось сказати або зробити. Повернення минулого, старих конфліктів та людей

У цей період можуть з’явитися люди з минулого, особливо ті, з ким залишилися незавершені справи або конфлікти. Це час, коли доведеться або переглянути стосунки, або остаточно закрити двері. Несподівані технічні проблеми та затримки

Під ретро-Меркурієм особливо часто ламаються гаджети, виникають збої в електронних системах, затримки в транспорті. Якщо потрібно купити техніку або підписати важливий документ — краще почекати до 7 квітня. Труднощі у спілкуванні та неправильне розуміння

Слова можуть сприйматися неправильно, можливі сварки через необережні висловлювання. У цей період важливо говорити чітко та уточнювати деталі, щоб уникнути непорозумінь. Старі ідеї можуть отримати нове життя

Хоча починати щось нове не радять, цей період чудовий для перегляду старих проєктів, повернення до незавершених справ.

Що можна робити у цей період?

Переглядати старі плани, документи, виправляти помилки.

Завершувати те, що давно відкладалося.

Очищувати простір від зайвого, позбавлятися непотрібного.

Медитувати, працювати з минулими страхами.

Чого краще уникати?

Початку нових проєктів, великих покупок, важливих рішень.

Підписання контрактів, оформлення документів.

Різких змін у стосунках (розривів, примирень — вони можуть бути тимчасовими).

Купівлі техніки або транспорту.

Цей період може бути непростим, але якщо діяти обдумано, ретроградний Меркурій стане часом очищення, завершення та важливих усвідомлень.

Ретроградний Меркурій часто приносить повернення людей, ситуацій або проблем з минулого. Якщо ви хочете уникнути цього і закрити двері в минуле, ось три ритуали, які допоможуть відсічі старі зв’язки та не дозволити минулому впливати на вас.

1. Ритуал спалювання минулого

Що потрібно: аркуш паперу, ручка, свічка (бажано чорного або синього кольору), металева або керамічна тарілка.

Як проводити:

Напишіть на аркуші все, що хочете залишити в минулому: імена людей, ситуації, страхи, болючі спогади.

Запаліть свічку, вдивіться у її полум’я і скажіть:

«Я відпускаю минуле, воно більше не має влади наді мною. Я йду вперед!»

«Я відпускаю минуле, воно більше не має влади наді мною. Я йду вперед!» Спаліть аркуш у вогні свічки (акуратно, над тарілкою) і уявіть, як усі старі прив’язки зникають разом із димом.

Попіл змийте водою або закопайте у землю, кажучи:

«Нехай розчиниться і не повертається!»

2. Ритуал розриву енергетичних зв’язків

Що потрібно: біла або фіолетова нитка, ножиці.

Як проводити:

Закрийте очі і подумки уявіть людину чи ситуацію, яка вас переслідує.

Обмотайте зап’ястя ниткою, уявляючи, що це зв’язок між вами та тим, що ви хочете відпустити.

Скажіть:

«Я розриваю зв’язки з минулим, воно не має влади наді мною».

«Я розриваю зв’язки з минулим, воно не має влади наді мною». Переріжте нитку ножицями, відчуваючи, як зв’язок розривається.

Викиньте обрізки нитки або спаліть, щоб остаточно закрити енергетичний канал.

Ритуал очищення простору від минулого

Що потрібно: сіль, вода, лавровий лист або шавлія.

Як проводити:

Додайте сіль у воду і протріть дверні ручки, віконні рами та поріг свого житла, кажучи:

«Я очищаю свій дім від усього, що тягне мене назад. Лише нове і добре входить сюди.»

«Я очищаю свій дім від усього, що тягне мене назад. Лише нове і добре входить сюди.» Запаліть сухий лавровий лист або шавлію і обійдіть приміщення, очищаючи його від залишкової енергії минулого.

Коли закінчите, відкрийте вікна, щоб випустити стару енергію.

Ці ритуали допоможуть вам символічно і енергетично закрити двері в минуле, не дозволяючи йому знову вторгнутися у ваше життя під час ретроградного Меркурія.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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