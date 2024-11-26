Ретроградний Меркурій 24 листопада-15 грудня 2024 року: 10 психологічних афірмацій

Афірмації — це позитивні твердження, які допомагають змінювати мислення і ставлення до життєвих ситуацій, сприяючи емоційному та психологічному зціленню.

Ретроградний Меркурій — це період, коли планета здається рухатись назад по своїй орбіті з погляду Землі. У цей час можуть виникати труднощі з комунікацією, технічними засобами, транспортом і іншими аспектами повсякденного життя. Ретроградний Меркурій часто асоціюється з непорозуміннями, відкладеними планами та повторенням старих ситуацій.

Особливості періоду ретроградного Меркурія (24 листопада – 15 грудня 2024 року):

Ретроспективні моменти. Це хороший час для рефлексії, перегляду минулого і вивчення помилок. Ви можете бути схильні до повернення до старих проєктів, ідей чи стосунків, щоб завершити незавершені справи. Виклики в комунікації. Можуть бути непорозуміння в розмовах, листах, електронних повідомленнях. Важливо проявляти терпіння і не поспішати з висновками. Технічні збої. Багато людей стикаються з проблемами у роботі з технікою — комп'ютери, телефони, гаджети можуть дати збій. Планування та поїздки. Якщо можливо, уникайте важливих поїздок або контрактів, особливо під час початку та завершення ретроградного Меркурія. Якщо ж поїздки неминучі, будьте уважні до деталей. Перевірка старих відносин. Старі знайомства можуть повернутися в життя. Важливо не поспішати з рішеннями і ретельно оцінювати ситуацію. Внутрішній процес. Під час ретроградного Меркурія ми можемо переживати період самозаглиблення і вирішення внутрішніх конфліктів.

10 психологічних афірмацій на період ретроградного Меркурія:

"Я приймаю і розумію всі зміни, що відбуваються в моєму житті." "Я відкритий до нових ідей і готовий завершувати незавершені справи." "Я зберігаю спокій у складних ситуаціях і вмію чути інших." "Я довіряю процесу і даю собі час на відновлення." "Я з легкістю адаптуюся до змін у планах і не відчуваю стресу через них." "Я визнаю свою відповідальність за помилки і використовую їх як уроки." "Я спокійно ставлюся до технічних труднощів, знаючи, що все вирішується." "Я фокусуюсь на завершенні старих проєктів, щоб створити місце для нових можливостей." "Я зберігаю ясність мислення, навіть якщо навколо панує хаос." "Я дозволяю собі переглядати стосунки, щоб навчитися чогось важливого для свого зростання."

Ці афірмації допоможуть зберегти спокій і фокус протягом періоду ретроградного Меркурія, особливо під час складних ситуацій і несподіваних обставин.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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