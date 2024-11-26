Ретроградний Меркурій 24 листопада-15 грудня 2024 року: 10 психологічних афірмацій

Афірмації — це позитивні твердження, які допомагають змінювати мислення і ставлення до життєвих ситуацій, сприяючи емоційному та психологічному зціленню.
Ретроградний Меркурій — це період, коли планета здається рухатись назад по своїй орбіті з погляду Землі. У цей час можуть виникати труднощі з комунікацією, технічними засобами, транспортом і іншими аспектами повсякденного життя. Ретроградний Меркурій часто асоціюється з непорозуміннями, відкладеними планами та повторенням старих ситуацій.
Особливості періоду ретроградного Меркурія (24 листопада – 15 грудня 2024 року):
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Ретроспективні моменти. Це хороший час для рефлексії, перегляду минулого і вивчення помилок. Ви можете бути схильні до повернення до старих проєктів, ідей чи стосунків, щоб завершити незавершені справи.
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Виклики в комунікації. Можуть бути непорозуміння в розмовах, листах, електронних повідомленнях. Важливо проявляти терпіння і не поспішати з висновками.
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Технічні збої. Багато людей стикаються з проблемами у роботі з технікою — комп'ютери, телефони, гаджети можуть дати збій.
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Планування та поїздки. Якщо можливо, уникайте важливих поїздок або контрактів, особливо під час початку та завершення ретроградного Меркурія. Якщо ж поїздки неминучі, будьте уважні до деталей.
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Перевірка старих відносин. Старі знайомства можуть повернутися в життя. Важливо не поспішати з рішеннями і ретельно оцінювати ситуацію.
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Внутрішній процес. Під час ретроградного Меркурія ми можемо переживати період самозаглиблення і вирішення внутрішніх конфліктів.
10 психологічних афірмацій на період ретроградного Меркурія:
- "Я приймаю і розумію всі зміни, що відбуваються в моєму житті."
- "Я відкритий до нових ідей і готовий завершувати незавершені справи."
- "Я зберігаю спокій у складних ситуаціях і вмію чути інших."
- "Я довіряю процесу і даю собі час на відновлення."
- "Я з легкістю адаптуюся до змін у планах і не відчуваю стресу через них."
- "Я визнаю свою відповідальність за помилки і використовую їх як уроки."
- "Я спокійно ставлюся до технічних труднощів, знаючи, що все вирішується."
- "Я фокусуюсь на завершенні старих проєктів, щоб створити місце для нових можливостей."
- "Я зберігаю ясність мислення, навіть якщо навколо панує хаос."
- "Я дозволяю собі переглядати стосунки, щоб навчитися чогось важливого для свого зростання."
Ці афірмації допоможуть зберегти спокій і фокус протягом періоду ретроградного Меркурія, особливо під час складних ситуацій і несподіваних обставин.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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