Ретроградний Меркурій навесні 2023 року: що варто робити і що категорично заборонено

У езотериці та духовності ретроградний Меркурій вважається часом, коли з'являється можливість переглянути та переосмислити різні аспекти життя та досвіду.

Цей період відбувається кілька разів на рік і триває приблизно 3 тижні.

У 2023 році період ретроградного Меркурія розпочнеться 21 квітня і триватиме 15 травня 2023 року.

За традиційним розумінням астрології, ретроградний Меркурій вважається часом, коли можливі проблеми з комунікацією, технологіями, контрактами та подорожами. Однак, з погляду езотерики, цей період може бути корисним для особистісного зростання та розвитку.

Ретроградний Меркурій: важливі практики

Деякі можливі практики, які можна здійснювати під час ретроградного Меркурію, можуть включати:

Перегляд та переосмислення попередніх дій та рішень. Цей період може бути часом для рефлексії та зосередження на тому, що було зроблено раніше. Зосередження на духовному розвитку та медитації. Цей період може бути сприятливим для зосередження на своєму внутрішньому світі та розвитку духовних практик. Пошук нових способів та рішень. Цей період може бути часом, коли можна знайти нові способи розв'язання проблем та дослідження нових можливостей. Заняття творчістю та розвагами, які допоможуть відпочити від стресу та негативної енергії, що може супроводжувати цей період.

Важливо також пам'ятати, що ретроградний Меркурій може викликати певний рівень стану тривоги та нестабільності, тому важливо слухати своє тіло та психіку.

Ретроградний Меркурій: що варто робити

Під час ретроградного Меркурію можна зробити кілька речей, щоб допомогти собі пережити цей період.

Будьте обачливі з комунікацією. Уникайте надсилання важливих повідомлень та електронних листів в останній момент, оскільки можливі збої в техніці та затримки в доставленні. Намагайтеся бути якомога точнішими в комунікації з іншими людьми та уникайте непорозумінь. Перевірте свої плани та домовленості. Переконайтеся, що все заплановане на цей період пройде гладко та уникайте затримок та змін у планах. Розгляньте можливість перегляду своїх попередніх рішень та дій. Ретроградний Меркурій може бути часом для переосмислення своїх рішень та зосередження на тому, що було зроблено раніше. Перегляд своїх дій може допомогти знайти нові способи розв'язання проблем та покращити свої відносини з іншими людьми. Зосередьтеся на духовному розвитку та медитації. Ретроградний Меркурій може бути часом для зосередження на своєму внутрішньому світі та розвитку духовних практик. Медитація та інші практики можуть допомогти заспокоїти розум та зняти стрес. Будьте готові до змін та несподіванок. Ретроградний Меркурій може приносити зміни та несподіванки, тому важливо бути готовим до того, що може статися щось несподіване. Намагайтеся підтримувати спокій та гнучкість у розв'язанні проблем. Заняття творчістю та розвагами, як-от малювання, музика, танці та інші креативні заходи можуть допомогти зняти напругу та стрес, які можуть виникнути під час ретроградного Меркурію. Важливо зосередитися на позитивних емоціях та насолоджуватися творчим процесом. Практикуйте уважність та свідомість. Ретроградний Меркурій може допомогти зосередитися на моменті та навчитися бути уважнішими до деталей. Спробуйте практикувати уважність та свідомість в повсякденному житті, це може допомогти покращити якість вашого життя. Уникайте конфліктних ситуацій. Ретроградний Меркурій може бути часом, коли з'являється більше можливостей для непорозумінь та конфліктів. Спробуйте уникати конфліктних ситуацій та залишатися в спокійному стані. Приймайте заспокійливі трави. Деякі трави, як-от чай з лаванди, м'яти, ромашки, можуть допомогти заспокоїти нервову систему та зняти стрес.

Ретроградний Меркурій: що заборонено

Існують певні речі, які краще уникати під час ретроградного Меркурію. Ось кілька заборонених дій:

Не підписуйте важливі документи. Під час ретроградного Меркурію можуть виникнути непорозуміння та помилки в документах, тому краще уникати підписання важливих документів під час цього періоду. Не розпочинайте нові проєкти або плани. Ретроградний Меркурій може призвести до зміни планів та непередбачуваних ситуацій, тому краще уникати початку нових проєктів та планів. Уникайте покупок техніки та електроніки. Ретроградний Меркурій може призвести до технічних помилок та неполадок, тому краще уникати покупок нової техніки під час цього періоду. Уникайте подорожей та важливих зустрічей. Ретроградний Меркурій може призвести до змін у планах та непередбачуваних ситуацій, тому краще уникати важливих зустрічей та подорожей під час цього періоду. Уникайте розмов зі старими друзями та колегами. Ретроградний Меркурій може викликати непорозуміння та конфлікти у старих стосунках, тому краще уникати розмов зі старими друзями та колегами під час цього періоду.

Ці поради не є жорсткими правилами, а лише допомагають зменшити ризики та уникнути можливих проблем під час ретроградного Меркурію.

Важливо пам'ятати, що кожна людина переживає ретроградний Меркурій по-різному, і не завжди потрібно дотримуватися певних порад. Головне, слухайте своє тіло та інтуїцію, допомагайте собі пережити цей період, як вам здається правильним.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Ретроградний Меркурій закінчився. Зібрали для вас поради, що треба робити.

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